Обновлённый состав актёров и предложение руки и сердца прямо на сцене: что покажут в новых выпусках 'Вечернего Квартала'

С 14 марта каждую субботу в 19:00 на телеканале 1+1 Украина зрители смогут увидеть премьерные выпуски концертов "Вечернего Квартала". В новых программах – абсолютно свежие шутки, актуальные номера и много музыки. Актёры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" традиционно будут поднимать настроение зрителям фирменным юмором.

В премьерных выпусках зрители увидят обновлённый состав "Женского Квартала". К юмористическому коллективу присоединились новые актрисы Злата Козак и Ирина Левкун, которые уже вышли на сцену вместе с командой и стали частью новых юмористических номеров.

В этот раз концерты запомнятся не только шутками. Прямо во время выступления актёры Ирина Гатун и Дмитрий Голубев помогли одному из зрителей сделать важный шаг в жизни – со сцены прозвучало предложение руки и сердца Как именно всё произошло и сказала ли она "да", зрители смогут увидеть в новых выпусках.

Видео дня

Юмористы подготовили особую программу с номерами на актуальные темы. В частности, Юрий Ткач в музыкальном номере ответит за всех украинцев на повышение тарифов на такси во время воздушной тревоги. Солистки "Женского Квартала" представят шуточный номер о знакомом каждому обещании похудеть к весне, а Ирина Гатун и Екатерина Никитина покажут комическую сценку о встрече зимы с весной.

Традиционно на сцене "Вечернего Квартала" выступят и популярные артисты. В премьерных концертах зрители увидят выступления MONATIK, The Alibi Sisters, "Нумер 482", Миши Крупина и Евгения Хмары.

Кроме юмора и музыки, концерт имеет и важную благотворительную миссию. Во время "Вечернего Квартала" артисты присоединились к сбору средств для отдельного водолазного отряда центра специального назначения "Омега" на закупку гидрокостюмов. Подразделение выполняет сверхсложные задачи по всей линии разграничения. Его бойцы работали в районах Энергодара и Северодонецка, где каждый метр земли и воды может скрывать смертельную опасность. Спецназовцы обследуют водоёмы, разминируют берега и прибрежные зоны, проводят диверсионные операции в тылу противника, подавляют огневые точки врага и участвуют в спасательных работах.

Новые концерты "Вечернего Квартала" с 14 марта каждую субботу в 19:00 на телеканале 1+1 Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: