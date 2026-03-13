Контрнаступление ВСУ: военные рассказали, как освобождают Днепропетровскую область

За месяц боевых действий на этом направлении украинские военные освободили территорию площадью 300 кв. км.

На Александровском направлении в Днепропетровской области украинские военные более месяца ведут активные контрнаступательные действия.

Об этом Радио Свобода сообщил Роман - аэроразведчик 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Его сослуживец по имени Руслан подтвердил это и добавил, что продвижение украинских военных ощутимо.

"Когда мы только начинали работать на этом направлении, было очень много вражеских целей. Мы не всегда успевали везде. Но сейчас, там, где мы добираемся, в нашем диапазоне остается 2-3 цели. То есть чувствуется, что их становится меньше", - пояснил Руслан.

Он добавил, что когда оккупанты отступают, то аэроразведку приходится проводить на расстоянии 30-40 км.

Украинские военные отметили, что продвижение на этом участке фронта частично объясняется отключением российской армии от системы спутникового интернета Starlink. Это заметно затруднило россиянам управление войсками.

Говорят, что за месяц боев на этом направлении украинские военные освободили территорию в 300 кв. км. Это около 10 населенных пунктов.

Как прокомментировал офицер отдела коммуникации 148-й бригады ВСУ Сергей Колесниченко, основной задачей является сорвать намерения россиян по расширению зоны боевых действий в направлении Запорожской и Днепропетровской областей, лишить врага наступательного потенциала, оттеснить российские подразделения от административной границы Днепропетровской области.

Ситуация на Александровском направлении

9 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Александровском направлении. Он отметил, что ВСУ пытаются перехватить инициативу.

8 марта президент Владимир Зеленский отметил, что украинским военным удалось восстановить контроль над примерно 400–435 кв. км территории.

