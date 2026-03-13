Четыре знака Зодиака обретут долгожданное счастье: когда ждать перемен

В списке есть представители знака Лев.

Астролог Эми Демур спрогнозировала, что четыре знака Зодиака будут притягивать судьбоносное изобилие до конца 2026 года, как награду от Вселенной за все, через что они прошли за последние два года, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Она отметила, что каждый из этих знаков пережил значительные трудности, но после преодоления кармических испытаний жизнь для них станет гораздо лучше. Самая сложная энергия уже позади, и теперь откроется пространство для прихода благоприятных событий.

Лев

Демур объяснила, что с входом Юпитера, планеты изобилия, в знак Льва в конце июня 2026 года, этот знак привлекал предназначенное ему изобилие до конца года. Астролог отметила, что Лев оказался одним из самых благословенных знаков года и получит благословения во всех сферах жизни.

Она добавила, что личная жизнь и карьера Льва ждут серьёзные перемены до конца года. По словам астролога, последние два года могли быть непростыми – разбитые сердца или разочарования создавали ощущение паузы в жизни. Но 2026 год принесёт всё, к чему стремились Львы, и все усилия наконец окупятся.

Водолей

Демур пояснила, что Водолеи будут притягивать предназначенное им изобилие в личной жизни до конца 2026 года. Астролог отметила, что длительный цикл разбитых сердец, предательств и разочарований в отношениях за последние два года подошёл к концу.

Она подчеркнула, что отношения становились одним из самых значимых кармических испытаний для Водолеев, но теперь этот этап завершён. Пройдя свои кармические уроки, Водолеи смогут привлекать только лучшее, а связи и отношения будут углубляться и соответствовать их потребностям.

Скорпион

Демур объяснила, что последние два года были для Скорпионов непростыми, особенно в профессиональной сфере, где они ощущали застой и неудовлетворённость. Она отметила, что худшее уже позади, и теперь знак привлекал предназначенное ему изобилие в карьере.

Астролог добавила, что в оставшуюся часть 2026 года Скорпионы получат значительные благословения в работе и финансах. Повышения, новые карьерные возможности и реальные результаты, к которым они стремились, наконец начнут проявляться, если продолжать усердно трудиться.

Телец

Демур объяснила, что последние годы Тельцы сталкивались с трудностями из-за влияния Урана, планеты потрясений, в их знаке. Она отметила, что это вызвало разочарования, эмоциональное истощение и потери в разных сферах жизни.

Однако астролог подчеркнула, что Тельцы не отступали перед трудностями. Пройдя период глубокого исцеления, они начали привлекать предназначенное им изобилие. С уходом Урана из их знака 25 апреля 2026 года жизнь Тельцов станет легче и насыщеннее.

