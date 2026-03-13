Не задерживаются надолго у продавцов: названы дизельные авто, от которых фанатеют украинцы

Среди импортируемых подержанных дизельных авто наибольшим спросом пользуется Renault Mégane.

В прошлом месяце украинский автопарк увеличился на 4,3 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с февралем 2025 года показатель оказался ниже на 12%. Из общего количества 1,1 тысячи автомобилей оказались новыми (+8%), а еще 3,2 тыс. – подержанными, ввезенными из-за рубежа (-17%).

Среди новых машин на первом месте оказался японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Модель любят за исключительную надежность, прекрасную проходимость и широкую доступность запчастей.

ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:

Toyota Land Cruiser Prado – 219 шт.; Renault Duster – 206 шт.; Volkswagen Touareg – 106 шт.; Toyota Hilux – 55 шт.; KGM Musso Grand – 47 шт.

Среди импортированных подержанных дизельных автомобилей на первом месте оказался Renault Mégane – настоящий народный автомобиль, который ценят, в частности, за низкую стоимость обслуживания.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Renault Mégane – 232 шт.; Nissan Qashqai – 217 шт.; Škoda Octavia – 208 шт.; Volkswagen Passat – 175 шт.; Hyundai Santa Fe – 131 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В феврале украинский автопарк пополнился на 10,8 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Среди новых авто наибольшим спросом пользовались Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, которые ценятся за современный дизайн, высокое качество и комфортное управление. Среди подержанных бензиновых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, наибольшим спросом пользовался кроссовер Audi Q5.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнился более чем 2,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 21% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

