Эксперт: СБУ выводит из строя ключевые нефтяные узлы РФ

Операции СБУ наносят удар не только по внутренней логистике, но и по экспортному потенциалу России, отмечает эксперт.

Служба безопасности Украины выбивает ключевые нефтяные узлы РФ и уменьшает возможность россиян заработать на росте мировых цен. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя удары беспилотников Службы по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк".

Эксперт подчеркивает, что этот нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов. "Служба наносит удары по точкам, где сходятся логистические потоки. Ведь удар по узлу, связанному с поставками в порт Новороссийск, имеет геоэкономическое измерение. Как и успешные атаки на сам порт перед этим. Именно через Новороссийск значительная часть российских энергоресурсов попадает на мировые рынки. И операции наносят удар не только по внутренней логистике, но и по экспортному потенциалу России", – считает экс-нардеп.

Политолог подчеркивает, что такие удары заставляют Россию превращать собственную территорию в зону обороны, растягивая ПВО и ресурсы безопасности на тысячи километров. "Россия тратит ресурсы на защиту собственной экономики. После каждого такого удара Кремль инвестирует в защиту нефтебаз, трубопроводов и портов, что отвлекает ресурсы от фронта. А регулярные успешные атаки подчиненных Евгения Хмары показывают, что даже стратегические объекты России не имеют полноценной защиты", – пишет эксперт.

Видео дня

"Служба окончательно превратилась в структуру, способную системно уничтожать критическую инфраструктуру противника очень далеко от линии фронта. Системное поражение нефтяных узлов постепенно подрывает финансовую базу войны, даже в условиях роста мировых цен. Поскольку нефть остается главным источником доходов России", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк". Там расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: