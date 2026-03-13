'Дия' обновила правила бронирования работников

Теперь специалисты могут приступить к работе, даже если их статус ещё не урегулирован.

Появились обновленные правила бронирования работников для критически важных предприятий в государственном мобильном приложении "Дия".

"Обновляем правила бронирования для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий. Специалисты теперь могут приступить к работе, даже если их статус еще не урегулирован", – говорится в сообщении пресс-службы "Дии".

Как сообщается, на портале можно оформить временное бронирование работника сроком до 45 дней. В течение этого времени специалист сможет привести в порядок свои учетные данные, а предприятие – обеспечить непрерывность работы.

Воспользоваться услугой могут:

предприятия оборонной промышленности;

предприятия, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ;

филиалы этих предприятий.

Важно, чтобы предприятие было внесено в Единый перечень критически важных. Заявление может подать руководитель, подписант или уполномоченное лицо.

Чтобы подать заявление, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дия" с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Выбрать услугу "Бронирование работников". Подтвердить данные о компании и своей роли. В разделе "Информация о работниках" выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета" (важно, чтобы работник состоял на воинском учете). Указать данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня). Подписать заявление.

Статус заявления можно будет посмотреть в личном кабинете, а результат будет отправлен на вашу электронную почту. Бронирование действует в течение 45 календарных дней с даты начала трудовых отношений.

Бронирование от мобилизации в Украине – последние новости

С конца 2025 года в украинской системе бронирования от мобилизации произошли значительные изменения. Временные послабления, введенные в декабре, существенно расширили перечень лиц, которые могли получить отсрочку.

Однако с 1 февраля 2026 года правила снова обновили. Изменение касается минимального порога заработной платы работника.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о полной отсрочке от мобилизации для работников энергетических и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов.

