В Иране царит хаос, а новый верховный лидер Ирана ранен и скрывается: заявление Хегсета

Глава Пентагона обратил внимание на то, что в опубликованном заявлении Моджтабы Хаменеи "не было ни голоса, ни видео".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новоизбранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен. Об этом глава Пентагона сказал на брифинге 13 марта.

"Мы знаем, что новый так называемый не такой уж и верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован. Он опубликовал заявление вчера, но не было ни голоса, ни видео. Это было лишь письменное заявление", – сказал Хегсет.

По его словам, "в Иране много камер и много диктофонов", но вышло только письменное заявление.

"Думаю, вы знаете почему. Он напуган. Он ранен. Он скрывается, и ему не хватает легитимности. Для них это хаос. Кто главный? Иран может даже не знать", – сказал министр войны.

Также он похвастался, что США "уничтожают армию радикального иранского режима так, как мир еще никогда не видел". Мол, "еще никогда современная, боеспособная армия, которой когда-то обладал Иран, не была так быстро уничтожена и не сделала боевые действия неэффективными".

Кроме того, глава Пентагона заверил, что "очень скоро все оборонные компании Ирана будут уничтожены".

Хегсет также опроверг информацию СМИ о том, что администрация США "недооценила влияние войны в Иране на Ормузский пролив", назвав ее абсурдной.

"Десятилетиями Иран угрожал судоходству в Ормузском проливе. Они всегда делают именно это – пытаются держать пролив в заложниках. Неужели CNN считает, что мы этого не учли? Это принципиально несерьезный репортаж", – заявил глава Пентагона.

Моджтаба Хаменеи: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 8 марта в Иране избрали нового верховного лидера страны. Им стал второй по старшинству сын покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Его считают влиятельной закулисной фигурой в Иране. Также известно, что он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции и силовыми структурами Тегерана.

СМИ обратили внимание на то, что новый верховный лидер не появляется на публике, и узнали, что он получил легкие ранения в результате совместной операции США и Израиля. Также высказывали версию, что Хаменеи не появляется публично, чтобы не раскрыть свое местонахождение и не подвергнуть себя опасности.

12 марта Моджтаба Хаменеи обнародовал первое обращение. Это было сделано в письменном заявлении, которое зачитал ведущий государственного телевидения. Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и дал понять, что не отступит в войне на Ближнем Востоке.

