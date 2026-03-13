Гривня под давлением: энергетический кризис может расшатать курс доллара в Украине

Первая неделя марта установила сразу три антирекорда курса гривни.

В ближайшие дни курс доллара в Украине может подвергнуться значительным колебаниям, в частности, под влиянием мировой ситуации с ценами на энергоносители. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, говорится в статье УНИАН.

"Если мировые цены на энергоносители и дальше будут расти из-за эскалации или проблем с поставками, то спрос на доллар может снова усилиться, а если появятся значительные внешние поступления или регулятор продаст большой объем валюты, то давление на гривню может временно ослабнуть", – сказала банкир.

Она добавила, что текущую неделю можно охарактеризовать как период с повышенной чувствительностью рынка, и при таких обстоятельствах валютный курс может реагировать на события довольно резко.

Видео дня

Золотько напомнила, что первая неделя марта установила сразу три антирекорда стоимости гривни, а в итоге за пять рабочих дней общее повышение доллара составило 78 копеек.

По ее словам, неделя торгов между банками характеризовалась постепенным давлением на гривню, особенно в середине недели. Так, уже с 10 марта цены в обменниках выросли до более 43 гривень за доллар, а продажи пересекли условную границу в 44 гривни за доллар.

Об этом свидетельствует чистая продажа валюты Нацбанком за первую неделю марта, которая оказалась немного ниже среднего уровня этого года, составив около 770 миллионов долларов.

"Роль регулятора была ощутимой, но не чрезмерной. Меньшие объемы поддержки усилили реакцию курса на внешние события", – сказала банкирша.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,40 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,30 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,61 грн/евро, а курс продажи - 51,34 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: