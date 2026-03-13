Энергокризис из-за войны в Иране усилит позиции Китая, – WP

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и скачок мировых цен на нефть могут неожиданно сыграть на руку Китаю.

Пока многие экономики сталкиваются с рисками энергетического шока, Пекин оказывается лучше подготовленным к возможным перебоям поставок топлива и росту стоимости энергоресурсов. Об этом пишет The Washington Post, анализируя последствия конфликта для мировых энергетических рынков.

Нынешняя напряжённость вокруг Ирана уже влияет на глобальную торговлю нефтью. Особую тревогу вызывают возможные перебои в судоходстве через Ормузский пролив – один из ключевых энергетических маршрутов мира, через который проходит значительная часть международных поставок нефти и сжиженного газа. Любые угрозы этому коридору традиционно вызывают резкие колебания цен на мировом рынке.

На фоне этих рисков Китай может оказаться в более устойчивом положении по сравнению со многими западными странами. За последние годы Пекин активно диверсифицировал свою энергетическую систему и вложил огромные средства в развитие альтернативных источников энергии. В стране стремительно расширяется производство солнечной и ветровой энергии, а также гидроэнергетика.

Видео дня

Одновременно Китай формировал значительные стратегические запасы нефти и активно развивал производство аккумуляторов и электротранспорта. Это позволяет экономике страны легче адаптироваться к скачкам цен на нефть и уменьшает её уязвимость перед перебоями поставок топлива.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис может стать своеобразным испытанием для глобальной энергетической системы. Если напряжённость вокруг Ирана сохранится или усилится, цены на нефть могут продолжить рост, что усилит инфляционное давление на мировую экономику.

При этом последствия могут быть особенно ощутимыми для стран Европы и США, где стоимость топлива напрямую влияет на цены на транспорт, промышленное производство и потребительский рынок. В таких условиях государства, которые заранее инвестировали в энергетическую диверсификацию и альтернативные источники энергии, получают стратегическое преимущество.

Кроме того, энергетический кризис может укрепить позиции Китая и в геополитическом плане. Страна уже является крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики, аккумуляторов и электрических автомобилей. Рост интереса к альтернативной энергетике на фоне нестабильности нефтяного рынка может дополнительно увеличить спрос на китайские технологии.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация демонстрирует более широкую тенденцию: глобальные энергетические кризисы всё чаще становятся не только экономическим вызовом, но и фактором перераспределения политического влияния. В условиях нестабильности на нефтяном рынке страны с диверсифицированной энергетикой и развитой промышленностью получают дополнительные преимущества – и Китай сегодня выглядит одной из наиболее подготовленных экономик к такому сценарию.

Энергетический кризис на Ближнем Востоке

Аналитики обеспокоены тем, что Иран, вероятно, перешел на китайскую навигационную систему BeiDou для наведения своих ракет и дронов. Это может ознаменовать смену парадигмы в оборонных возможностях Тегерана.

Поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас. Из-за быстрого заполнения хранилищ страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки. При отсутствии быстрого восстановления морских перевозок потери поставок, вероятно, будут расти.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обещает скорое прекращение войны против Ирана, издание Politico приводит пять причин, по которым последствия сохранятся еще долго после окончания боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: