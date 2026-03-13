Врач советует не пить кофе сразу после пробуждения: сколько времени стоит подождать

По словам специалиста, существует абсолютно идеальное время для употребления кофе.

Эксперт призывает людей подождать 90 минут после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку кофе. Доктор Майкл Бреус уверяет, что такое ожидание может даже придать вам энергии, пишет Mirror.

По его словам, то, просыпаетесь ли вы рано или любите поспать подольше, зависит от того, когда ваш организм вырабатывает мелатонин. Если вы "жаворонок", по словам врача, то ваш организм начнет вырабатывать этот гормон около 20:00, поэтому вы будете чувствовать себя измотанным уже в 21:30.

Майкл говорит, что в зависимости от вашего "хронотипа" - просыпаетесь ли вы рано или поздно - существует "идеальное" время для употребления кофе. Он объяснил это тем, что ночью организм естественным образом "обезвоживается".

"Существует абсолютно идеальное время для употребления кофе, в зависимости от вашего хронотипа. Один из первых вопросов, который я всегда задаю людям, - это: "Содержит ли кофеин первая жидкость, которую вы употребляете утром? Давайте поговорим о том, почему это, вероятно, не лучшая идея. Большинство людей, вероятно, не знают, но сон - это процесс обезвоживания. Вы теряете почти литр воды только из-за влаги в вашем дыхании, дыша всю ночь. Кофе является мочегонным средством, а это означает, что вам придется ходить в туалет. "Итак, вы уже потеряли литр, а теперь добавляете несколько чашек кофеина, что заставляет вас ходить в туалет, и вы превратитесь в изюминку, прежде чем все это закончится", - подчеркнул Бреус.

Поэтому врач призвал любителей кофе подождать полтора часа, прежде чем выпить свой первый напиток с кофеином.

"Чтобы выйти из состояния бессознательности, вам нужны два гормона, и их должно быть много. Вам нужны адреналин и кортизол - они вас пробуждают. Когда ваш мозг переполнен адреналином и кортизолом, а вы добавляете к этому еще и кофеин, это все равно, что дать слабый чай человеку, который только что употребил кокаин: это не слишком сильный стимулятор по сравнению с гормонами в вашем мозге, которые являются мощными стимуляторами. Но если просто подождать 90 минут, уровень кортизола и адреналина естественным образом снизится. Если вы выпьете кофеин именно тогда, он фактически усиливает действие кортизола и дает вам больший эффект за те же деньги", - объяснил Майкл.

Поэтому врач советует лучше выпить 3-4 стакана воды в течение 90 минут после пробуждения. В то же время исследование 2025 года, проведенное Университетом Аризоны, рекомендует ждать даже до двух часов после пробуждения, прежде чем пить кофе.

"Поскольку уровень аденозина в мозге снижается во время сна, он достигает самого низкого уровня сразу после пробуждения. Поэтому, когда аденозина мало, чтобы кофеин мог его блокировать, чашка кофе утром даст вам меньше энергии, чем когда уровень аденозина высок", - добавил доктор Майкл Гарднер из этого университета.

Ученые считают, что отказ от утреннего кофе также может помочь эффекту кофеина продлиться до полудня. По их мнению, это может помочь избежать послеобеденного спада энергии.

