Каллас обвинила США в попытке расколоть Европу

Глава дипломатии ЕС призвала страны не договариваться с Вашингтоном поодиночке.

​Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что политика Соединённых Штатов в отношении Европы может быть направлена на ослабление единства Евросоюза.

Согласно её заявлению в интервью Financial Times, европейским странам важно не вести отдельные переговоры с Вашингтоном, а действовать как единый политический блок.

Каллас подчеркнула, что в последние годы в США усилилось скептическое отношение к самому существованию объединённой Европы. По её мнению, американскому руководству проще взаимодействовать с отдельными государствами, чем с сильным и консолидированным Европейским Союзом.

"Я считаю, что на самом деле важно, чтобы все понимали: США четко дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", – заявила дипломат.

Глава дипломатии Евросоюза также предупредила, что попытки отдельных европейских государств выстраивать двусторонние отношения с президентом США Дональдом Трампом могут ослабить общую позицию Европы. По её мнению, только совместная стратегия позволит Евросоюзу эффективно защищать собственные политические и экономические интересы.

"У нас очень сложные отношения", – сказала она. "Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны, то, думаю, не будет никаких иллюзий", – сказала Каллас, имея в виду документы, опубликованные Белым домом в декабре и январе, в которых говорилось о необходимости "развивать сопротивление" в Европе и "калибровать" военную поддержку США на континенте.

При этом Каллас признала, что страны ЕС по-прежнему сильно зависят от США в сфере безопасности и обороны. Значительная часть вооружения и военной техники, используемой европейскими государствами, закупается именно у американских производителей. Это, по словам главы дипломатии, объясняется тем, что оборонная промышленность ЕС пока не обладает достаточными мощностями для полного обеспечения потребностей европейских армий.

Угрозы ЕС со стороны Трампа

Заявления Каллас прозвучали на фоне растущей напряжённости в экономических отношениях между США и Европейским Союзом. Администрация Трампа ранее начала серию торговых расследований, которые могут затронуть импорт из Европы. Такие проверки могут стать первым шагом к введению новых пошлин на европейские товары, ранее анонсированных со стороны американского президента.

В Брюсселе уже дали понять, что готовы реагировать на возможные торговые ограничения. В Европейской комиссии заявили, что в случае введения тарифов со стороны США Евросоюз может принять ответные меры, для защиты собственного рынка.

На фоне этих разногласий в ЕС всё чаще обсуждают необходимость усиления так называемой стратегической автономии Европы – прежде всего в сфере обороны, промышленности и экономики. Речь идёт о снижении зависимости от решений Вашингтона и укреплении способности Евросоюза самостоятельно реагировать на международные вызовы.

Следует добавить, что Верховный суд США ударил по пошлинам Трампа. Решение суда вынуждает администрацию Трампа искать альтернативные инструменты для введения пошлин. Однако ни один из них не может быть применен так быстро и просто, как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях США (IEEPA). Это увеличивает вероятность задержки с введением пошлин.

