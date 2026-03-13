Украина готовится к следующей зиме: Шмыгаль ответил, где будут искать газ

Денис Шмыгаль отметил, что Украина продолжит покупать газ в ЕС в период благоприятной ценовой конъюнктуры.

Украина планирует закачать к началу следующего отопительного сезона не менее 13 миллиардов кубометров газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Ставим целью выйти на показатель не менее 13 миллиардов кубометров газа к началу следующего отопительного сезона", - отметил глава Минэнерго.

По его словам, энергетическое ведомство рассчитывает, что в подземные газохранилища будут закачивать преимущественно газ собственной добычи.

"Также планируем осуществлять дополнительные закупки газа на европейском рынке в период благоприятной ценовой конъюнктуры", - отметил Шмыгаль, не уточнив, при какой стоимости газа в Европейском Союзе ценовая конъюнктура будет считаться благоприятной.

Глава энергетического ведомства также прогнозирует, что в конце текущего отопительного сезона в хранилищах будет 9,5 миллиарда кубометров газа.

Атаки России на газовую инфраструктуру Украины - главные новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. Так, 25 февраля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что российские захватчики вторые сутки подряд атакуют объекты компании в Харьковской и Черниговской областях.

За день до этого глава нефтегазового монополиста сообщал, что Россия в течение всего дня атаковала дронами объект газодобычи в Харьковской области. По его словам, только с начала года российские войска осуществили уже 26 атак на объекты "Нафтогаза".

Несмотря на систематические атаки РФ и увеличение потребления "голубого топлива", министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украине, скорее всего, хватит газа до конца отопительного сезона.

