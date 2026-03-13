Вдова погибшего на войне украинского актера довела до слез откровенным признанием

Жизнь Юрия Фелипенко оборвалась летом 2025 года.

Вдова погибшего на войне украинского актера Юрия Фелипенко, ведущая Катерина Мотрич, рассказала о своем тяжелом состоянии спустя почти 9 месяцев после трагедии.

В своем Instagram девушка опубликовала архивное фото и откровенно поделилась, как продолжает горевать, чем довела многих до слез.

"Сижу под домом, плачу, отвлекаюсь на риалсы, опять плачу, переписываюсь с подружками о чем-то неважном, плачу, смотрю Юрины фото, думаю о том, что, может, все же есть вещи, которые я не успела сделать или сказать, плачу, снова смотрю риалсы, но будто все сказала, детей разве только не успели…", - отметила Катерина.

По ее словам, подобный вечер - краткая иллюстрация этих 9 месяцев.

"Во мне сейчас живут две Кати. Одна, которая устала и хочет убежать, а другая, которая никогда не уйдет, потому что это невозможно и не хочется. Оно иногда как будто становится легче, а потом прихожу домой, ложусь в постель, и все будто в первый день. Снова сводит душу. А бывает, прихожу и будто Юра есть. Всё красиво и спокойно. А иногда искренне и трезво все осознаю и смиренно принимаю". – призналась ведущая.

Она добавила, что начинает привыкать к этому биполярному путешествию и ощущает очень осознанное чувство усталости от себя и обстоятельств.

"Но это если о грустном. Но вообще я молодец, точно знаю. Это моя искренняя ежедневная цель. Быть молодчинкой. Быть такой, какой Юра меня любил больше всего… Итак, как я: больно устало, сильно старательно, упрямо жизнеутверждающе", - констатировала Мотрич.

Напомним, как писал УНИАН, о том, что на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко, стало известно 15 июня 2025 года.

