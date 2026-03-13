США ослабили санкции против РФ: в Британии ответили, последуют ли они этому примеру

Великобритания не может допустить, чтобы Путин рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину.

Великобритания не будет ослаблять санкции в отношении российской нефти, как это сделали Соединенные Штаты на фоне глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики Великобритании Майкл Шенкс, передает BBC.

"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Путин сидел в Кремле и рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину", – отметил он.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер обвинила Россию и Иран в попытке "захватить мировую экономику", указав на связи между двумя странами.

"Мы видим это с точки зрения технологий, мы видим это с точки зрения подхода, мы видим это с точки зрения тактики, и мы видим это с точки зрения того, как эти два государства пытаются поддерживать друг друга и пытаются получить общую выгоду", – сказала она.

Кроме того, Колин Уокер, руководитель отдела транспорта аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), выразил убеждение, что ослабление санкций, вероятно, мало повлияет на цену на нефть и бензин.

"Даже недавно объявленное высвобождение 400 миллионов баррелей резервов на самом деле не повлияло на цену на нефть, которая все еще растет примерно до 100 долларов за баррель", – сказал он.

Позиция США по санкциям против РФ

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа начала ослаблять некоторые ограничения на экспорт российской нефти, которые были призваны оказать давление на Кремль из-за войны в Украине, поскольку Вашингтон стремится смягчить шок на энергетических рынках, вызванный американо-израильскими ударами по Ирану.

Министр финансов Скотт Бессент недавно выдал 30-дневное разрешение для Индии на покупку российской нефти, которая уже находится в море, без соответствующих мер со стороны Вашингтона, что, по его словам, окажет лишь незначительное влияние на доходы России.

Позже Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены дополнительных санкций в отношении российской нефти.

