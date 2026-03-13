Энергетический шок грозит мировым финансам: инвесторы убегают в доллар и золото

Золото традиционно дорожает на фоне геополитических конфликтов и экономических кризисов.

Эскалация войны на Ближнем Востоке уже влияет на мировые финансовые рынки. Под давлением оказываются суверенные облигации развитых стран, тогда как доллар и золото укрепляют позиции в качестве традиционных "безопасных гаваней".

Глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко для УНИАН рассказал, что затяжной конфликт и высокие цены на энергоносители могут усилить инфляционное давление в мировой экономике.

Это, в свою очередь, повышает ожидания более жесткой монетарной политики центральных банков, что негативно влияет на стоимость государственных облигаций развитых экономик. В то же время высокая неопределенность относительно продолжительности боевых действий делает неустойчивыми и перспективы активов, связанных с энергетическим сектором.

Аналитик добавил, что на данный момент в наиболее выгодном положении остаются доллар и золото.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке усиливает преимущества экономики США по сравнению с экономиками Европы и Азии, которые более чувствительны к перебоям с поставками энергоносителей и общей макроэкономической нестабильности. В результате растет и привлекательность американской валюты.

"В долгосрочной перспективе спрос центральных банков и частных инвесторов на золото будет оставаться значительным, хотя увеличение спекулятивных операций усиливает его ценовую волатильность", - сказал Мартыненко.

В начале недели доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото дороже для владельцев других валют. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до месячного максимума, что повысило стоимость хранения золота, которое не приносит дохода.

13 марта цены на нефть продолжили рост, а нефть марки Brent торговалась выше 100 долларов за баррель. Инвесторы готовятся к новым потрясениям после того, как Иран пообещал полностью перекрыть Ормузский пролив.

