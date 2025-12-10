10 декабря Cyberpunk 2077 исполнилось 5 лет.

10 декабря Cyberpunk 2077 отметила пятилетие, и CD Projekt RED выложила специальное видео с благодарностями тем, кто все эти годы оставался в Найт-Сити.

Разработчики собрали в одном месте всех ключевых персонажей, которых Ви встречал на своём пути, и смонтировали это под кавер Never Fade Away - песню, что звучит в финале игры.

Внимательные зрители сразу заметили скрытое послание, CDPR любят такие штуки, и тут тоже оставили маленький привет. Плюс в ролике мелькают новые кадры, где Ви и Джеки сидят в баре.

Видео дня

За пять лет Cyberpunk 2077 разошёлся тиражом более 35 миллионов копий, что делает игру одним из самых успешных проектов студии. Сейчас CD Projekt RED уже занята сиквелом, он пока на стадии препродакшена.

Напомним, в мае разработчики выпустили почти такой же ностальгический трейлер, посвящённый 10-летию "Ведьмака 3".

Ранее мы рассказывали, что Киану Ривз поделился, что хотел бы вернуться к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2, и у создателя оригинальной настольной игры Майка Пондсмита есть несколько идей, как это реализовать.

