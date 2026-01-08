'Ведьмак 3' получит новое сюжетное дополнение: инсайдеры узнали место действия

Дополнение выступит сюжетным мостом между третьей и будущей четвертой частью фэнтези-вселенной.

Сразу несколько источников сообщают, что для ролевой игры "Ведьмак 3: Дикая Охота", которой в прошлом году исполнилось 10 лет, планируется еще одно сюжетное дополнение. DLC выступит сюжетным мостом между третьей и будущей четвертой частью серии.

Подробнее всего информацией поделился польский филиал IGN, который уже давно знал про существование нового дополнения, но предпочитал дождаться подтверждения от других источников.

Информаторы говорят о сеттинге в стиле "Дюны", с возможным появлением региона Зеррикания – экзотического пустынного региона на дальнем востоке от текущей карты Ведьмака 3 – и персонажей из школы Мантикоры, где женщины проходят Испытание Травами. Есть теория, что сюжет может быть посвящен Цири и тому, как она стала ведьмачкой.

Видео дня

При этом IGN Poland не исключает, что за годы разработки концепция дополнения могла измениться. Но в одном сомневаться нельзя точно – новое DLC к "Ведьмаку 3" существует и находится как минимум на стадии активного пре-продакшена.

Отмечается, что над дополнением работает студия Fool’s Theory (основана бывшими сотрудниками CD Projekt Red; среди их проектов – ремейк первой части "Ведьмака" и The Thaumaturge). Некоторые источники допускают, что дополнение выйдет уже в мае 2026 года и будет стоить 30 долларов.

Что касается The Witcher 4, то у игры пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Точно известно, что раньше 2027 игру ждать не стоит. CD Projekt RED планирует выпустить новую трилогию The Witcher с главной героиней Цири в течение шести лет.

Как ранее рассказывали разработчики, Цири в "Ведьмак 4" потеряла часть своих сил и будет не такой могущественной, как в третьей части.

Вас также могут заинтересовать новости: