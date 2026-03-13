Цены на нефть не снизятся после войны в Иране, – Politico

Заторы танкеров, поврежденная энергетическая инфраструктура и угрозы в Ормузском проливе могут привести к сохранению высоких цен на бензин.

Президент США Дональд Трамп обещает скорое прекращение войны против Ирана, но политические последствия сохранятся еще долго после окончания боевых действий. Издание Politico приводит пять причин, почему высокие цены на нефть могут сохраняться и в дальнейшем.

Ущерб уже нанесен

Война против Ирана уже настолько существенно нарушила энергетические рынки региона Персидского залива, что быстрое восстановление невозможно. Скопление танкеров по обе стороны Ормузского пролива, который более недели был фактически закрыт, будет устраняться не менее двух недель.

Затем нужно будет вернуться к добыче нефти и газа во все большем числе стран Ближнего Востока, которые сейчас ограничили производство, включая Катар, Бахрейн, Ирак и Саудовскую Аравию. Некоторые повреждения, нанесённые иранскими атаками – как, например, на газовых объектах Катара – будет нелегко устранить.

Мяч на половине поля Ирана

Трамп, возможно, и начал войну, но он не может в одностороннем порядке ее прекратить. Иранцы публично не заявляли, что они быстро согласятся прекратить свои атаки. В течение последней недели они все чаще атаковали энергетическую инфраструктуру региона, что может привести к значительному росту цен на нефть и более длительному периоду неопределенности, если эти действия будут продолжаться.

Иранские чиновники остро осознают политическое давление, с которым сталкивается Трамп внутри страны, пока цены на бензин на заправках остаются завышенными. Они заявляют, что "Иран будет решать, когда закончится война".

Минирование пролива

Во вторник появились доказательства того, что Иран начинает устанавливать мины в Ормузском проливе. Это является значительной эскалацией, которая может значительно осложнить усилия по восстановлению 20% ежедневных мировых поставок энергоресурсов, проходящих через регион.

Потенциальное минирование пролива, наряду со всеми повреждениями инфраструктуры и остановкой производства, означает, что может пройти много времени, прежде чем энергетические рынки вернутся к нормальному состоянию.

Даже если конфликт закончится сегодня, а танкеры вновь восстановят движение через Ормузский пролив, все равно понадобятся месяцы, чтобы вернуться к привычному состоянию дел.

Не только мины

Атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны Ирана и, возможно, других групп, усиливаются с каждым днем и могут нанести длительный ущерб.

В среду Иран атаковал и уничтожил крупное нефтехранилище в Омане. В среду вблизи Ормузского пролива были атакованы три судна, включая контейнеровоз под флагом Таиланда, ответственность за атаку на который взяло на себя иранское правительство, поскольку он "незаконно настаивал на прохождении через Ормузский пролив".

Американский сенатор от Коннектикута Крис Мерфи отмечает, что администрация Трампа не знает, как безопасно вернуть пролив к работе. "Что невозможно простить, потому что эта часть катастрофы была на 100% предсказуема", – добавляет он.

Не только Иран

Хотя администрация угрожает иранскому правительству серьезными последствиями, если они нападут на суда, движущиеся по проливу, они не единственные враждебные игроки в регионе, которые могут эффективно блокировать судоходный путь.

В регионе существует несколько отколовшихся групп, которые не связаны с иранским правительством, но возмущены убийством своего лидера и жаждут мести. Покойный аятолла Али Хаменеи был лидером не только Ирана, но и мусульман-шиитов в целом, и имел сторонников по всему региону, в частности в Йемене, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте, Пакистане, Афганистане и других странах.

Это создало более широкую сеть групп, готовых атаковать нефтяные интересы в регионе, и есть доказательства того, что они уже могут готовить атаки. Дешевые дроны легко могут быть использованы для повреждения многомиллионных нефтяных танкеров.

Война в Иране и цены на нефть – последние новости

Военная интервенция США против Ирана стала причиной крупнейшего кризиса за всю историю мирового нефтяного рынка. Ежедневная добыча нефти в странах Персидского залива уже сократилась как минимум на 10 млн баррелей.

Бывший экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар считает, что цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель против около 100 долларов сегодня.

