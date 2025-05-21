Майк Пондсмит заявляет, что новый город будет похож на Чикаго.

О продолжении Cyberpunk 2077 или, как его сейчас официально называют, Project Orion, известно пока немного, но на конференции Digital Dragons создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит всё-таки выдал несколько интересных деталей.

Он подчеркнул, что в этот раз вовлечён в проект меньше, чем в Cyberpunk 2077, но недавно побывал в студии CD Projekt Red и пообщался с различными командами, включая дизайнеров окружения.

Во время этих разговоров ему рассказали, что в игре появится новый город, и хотя никаких конкретных названий не прозвучало, Пондсмит явно сделал оговорку:

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"Да, будет другой город, ничего больше не скажу".

Позже он добавил, что Найт-Сити никуда не исчез, он всё ещё в игре, но локации, которые он видел, по атмосфере сильно отличались: "Это не Blade Runner. Это больше похоже на Чикаго, в котором всё пошло не так. И это работает".

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED собирается перевести очень много разработчиков на продолжение Cyberpunk 2077. К концу года над сиквелом будет работать 160 человек.

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