Когда-то лучшие ТВ на рынке: почему плазменные телевизоры внезапно исчезли

К середине 2000-х плазменные телевизоры стали вершиной технологий, предлагая лучшее качество изображения, глубокий черный цвет и большую диагональ.

В начале 2000-х годов покупатели, которые могли позволить себе большой телевизор, чаще всего выбирали между двумя технологиями: массивными проекционными телевизорами и плазменными панелями. Если первые покупали ради огромного экрана, то плазменные телевизоры ценились за высокое качество изображения и считались премиальным вариантом для домашнего кинотеатра.

Плазменные панели работали по принципу газовых ячеек. Каждая из них содержала смесь газов, которая при подаче электрического тока превращалась в плазму и заставляла светиться фосфорные элементы красного, зеленого и синего цветов. Так формировались пиксели изображения. Благодаря этому плазменные телевизоры обеспечивали глубокий черный цвет, высокую контрастность и отличные углы обзора. Особенно хорошо такие экраны показывали себя при просмотре фильмов в затемненной комнате.

Впрочем, сегодня такие модели практически исчезли с рынка – крупнейшие производители окончательно прекратили их выпуск еще в середине 2010-х годов. В BGR объяснили, почему производители телевизоров отказались от этой технологии.

Какие недостатки у плазменного телевизора

Одной из главных причин стала высокая энергопотребляемость плазменных панелей. По сравнению с LCD- и LED-телевизорами они потребляли заметно больше электроэнергии и выделяли много тепла. Это не только увеличивало счет за свет, но и приводило к перегреву и более частым поломкам.

Еще одним серьезным недостатком была их яркость. Плазменные дисплеи хорошо выглядели в темной комнате, но уступали LCD-телевизорам в ярко освещенных помещениях, например в магазинах. В таких условиях LCD-TV выглядели более привлекательными для покупателей, что снижало спрос на плазму.

Ситуацию окончательно изменила гонка за более высоким разрешением. Когда индустрия перешла к стандарту 4K, оказалось, что производство плазменных панелей с таким количеством пикселей слишком сложное и дорогое. Газовые ячейки трудно уменьшить до размеров, необходимых для сверхвысокой плотности пикселей, поэтому развитие технологии фактически остановилось.

В то же время на рынок начали выходить OLED-экраны. Они унаследовали ключевое преимущество плазмы – самосветящиеся пиксели, которые позволяют получать глубокий черный цвет и высокий контраст. Однако OLED-панели оказались значительно тоньше, легче и энергоэффективнее. Для производителей это стало более перспективным направлением развития.

Когда перестали выпускать плазму

В итоге производители начали постепенно отказываться от плазменных телевизоров. Одними из первых прекратили их выпуск компании Fujitsu и Pioneer Corporation в 2007-2008 годах. В 2009-м к ним присоединилась Vizio. Последняя волна закрытия производства началась в 2013 году, когда рынок покинула Panasonic.

Уже в 2014 году производство плазменных телевизоров остановили корейские гиганты Samsung Electronics и LG Electronics, что фактически поставило точку в истории технологии.

С тех пор прошло более десяти лет, и сегодня плазменные телевизоры стали редкостью. Тем не менее среди энтузиастов домашнего кинотеатра они до сих пор пользуются спросом благодаря глубокому черному цвету, высокой контрастности и широким углам обзора. Многие владельцы таких устройств продолжают пользоваться ими до сих пор, несмотря на возраст техники.

