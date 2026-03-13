Офицер объяснил, как ВСУ на юге смогли перехитрить россиян и перехватить инициативу

На Александровском направлении Силы обороны создают условия для дальнейшего продвижения, рассказал Колесниченко.

Украинским защитникам удалось осуществить неожиданные для российских захватчиков действия на Александровском направлении – они перехватили инициативу и продолжают осуществлять контрнаступательные действия. Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко в эфире канала Киев24.

Военный объяснил, что украинские защитники смогли перехватить инициативу благодаря сочетанию нескольких факторов.

"Прежде всего, это тщательное планирование операции и выбранная стратегия действий, которая позволила навязать противнику невыгодный для него темп боевых действий. Важную роль сыграл эффект неожиданности, когда наши подразделения действовали там и тогда, где враг этого не ожидал", - подчеркнул Колесниченко.

Видео дня

По его словам, перехват инициативы – это последовательная работа подразделений разных уровней.

"Разведка своевременно выявляет позиции противника, беспилотные системы уточняют цели и корректируют огонь, а артиллерия наносит поражение по живой силе, технике и логистике. В результате противник больше вынужден реагировать на наши действия, чем реализовывать собственные планы. Именно это позволяет постепенно перехватывать инициативу и создавать условия для дальнейшего продвижения наших подразделений", - отметил офицер.

Также у него спросили, улучшит ли освобождение Днепропетровской области ситуацию на смежных участках фронта и повлияет ли это на ситуацию в Донецкой и Запорожской областях.

"Любые успехи Сил обороны Украины на отдельных участках фронта, безусловно, влияют на общую оперативную обстановку. В то же время каждое направление имеет свою специфику, свою интенсивность боевых действий и группировки противника. Поэтому говорить о прямом влиянии событий на одном направлении на ситуацию, в частности в Донецкой области или вблизи Гуляйполя, было бы преждевременно", – сказал он.

Успехи Сил обороны на юге

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Алексей Гетьман убежден, что на сегодняшний день Украина не может вернуться к границам 1991 года, поэтому не стоит тратить силы на попытки контрнаступлений.

В то же время военный эксперт Сергей Кузан считает, что Силы обороны Украины выбили из рук российских захватчиков козыри на переговорах, ведь ситуация в Запорожской области больше не складывается в пользу Москвы.

9 марта Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Всего с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории.

При этом, по данным аналитиков DeepState, в районе Гуляйполя Запорожской области наблюдается увеличение активности российских оккупантов. Захватчики привлекают новые ресурсы на фоне проблем в обороне Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: