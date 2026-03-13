Зеленский: Россия получит $10 млрд на войну из-за ослабления санкций от США

Последствием такого решения может стать рост числа "шахидов", в частности, в Иране, отметил президент.

Из-за временного ослабления Соединенными Штатами санкций против РФ, Москва может получить дополнительные 10 млрд долларов на войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я считаю, что снятие санкций приведет к усилению позиции России. Она тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие. И все это потом летит против нас. Мы слышим сигналы, что это для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но, на мой взгляд, логика совсем другая", – сказал Зеленский.

Он добавил, что РФ тратит эти деньги на оружие, прежде всего БПЛА, которые массированно атакуют Украину.

Видео дня

"И как мы видим из докладов разведок, эти самые дроны применяются и против соседей Ирана, а также европейцев и американцев. Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов – на мой взгляд, это не является правильным решением", – заявил президент.

Снятие санкций с РФ: что известно

Ранее стало известно, что Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Сообщалось, что такие разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года.

Как отметил министр энергетики США Крис Райт, речь не идет об изменении курса Вашингтона в отношении изоляции РФ. А причиной таких действий он называет "тактический маневр, обусловленный ситуацией на Ближнем Востоке".

Такое решение Вашингтона уже раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он заявил, что такое решение является "неправильным".

Вас также могут заинтересовать новости: