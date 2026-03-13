Северион Дангадзе: UKRTAC первым в Украине изготовил бронежилеты с элементом положительной плавучести

Производитель уже поставил бронежилеты армии.

Производитель средств индивидуальной защиты UKRTAC первым в Украине разработал и поставил армии по государственным контрактам бронежилеты с элементом положительной плавучести (ЭПП). Об этом сообщил Северин Дангадзе, директор по развитию UKRTAC.

Модульные бронежилеты с ЭПП удерживают военнослужащего в полном обмундировании с боекомплектом общим весом до 120 кг на поверхности воды в течение 24 часов. Такие бронежилеты предназначены для морпехов, спецназовцев, работников портов и других специалистов.

ЭПП в бронежилетах UKRTAC – это камера с двумя баллонами, которые срабатывают как в автоматическом, так и в механическом режимах. Если одна камера пробита, вторая откроется автоматически. Если военнослужащий получил ранение или потерял сознание и оказался в воде, ЭПП откроется, перевернет его на спину, будет поддерживать голову и тело на поверхности до эвакуации.

В закрытом состоянии камеры ЭПП защищены баллистическим пакетом по стандарту 2920 V-50 – защита от осколков со скоростью от 600 м/сек. "Если в военного на суше, на корабле или в лодке попадет fpv-дрон или осколок, элемент защитит и бойца, и камеры – они сработают, если он в сознании или без него окажется в воде", – пояснил Северин Дангадзе.

В начале 2026 года UKRTAC осуществил первые поставки таких бронежилетов армии. По итогам тендеров компания подписала три контракта на 9000 единиц в совокупности.

"Бронежилет имеет 11 элементов защиты, плюс двенадцатый элемент – ЭПП. Мы его поставили на обеспечение: теперь Минобороны и ВСУ могут ставить этот элемент на любой бронежилет, стоящий на вооружении. Он универсален, военные могут подогнать его под себя – на любой размер", – сообщил Дангадзе.

Напомним, ранее компания первой в Украине осуществила и продолжает поставки бронежилетов для женщин государственным структурам по контрактам с международными учреждениями для нужд ГСЧС, МВД, ГПСУ, Нацполиции и НГУ. Компания также производит и поставляет защитные костюмы для гуманитарного разминирования.

