На выходных погода в Украине начнет меняться

Существенных осадков пока не будет ,но температура чуть снизится.

На выходных, 14 и 15 марта, погода в Украине начнет постепенно меняться. По всей старне еще будет сухо и солнечно, но температура возьмет курс на снижение. Под конец недели до +17° воздух будет прогреваться только на Закарпатье, а на остальной территории температура снизится на несколько градусов. В большинстве областей будет н выше +10°...+14°, а в Одесской области +7°...+9°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет малооблачно, температура воздуха ночью 0°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +13°, малооблачно.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +17°, малооблачно. В воскресенье ночью 0°, днем +15°, малооблачно.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +17°, малооблачно. В воскресенье - малооблачно, ночью 0°, днем +15°.

В Виннице в субботу будет малооблачно. Температура воздуха 0°...+14°. В воскресенье температура будет 0°...+14°, малооблачно.

В субботу в Одессе будет малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье - малооблачно,0°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +14°, малооблачно. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+14°, малооблачно.

В Днепре в субботу - малооблачно, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье температура составит 0°...+14°, малооблачно.

В Симферополе в субботу - малооблачно, +2°...+12°. В воскресенье +2°..+12°, малооблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью+1°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +10°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет малооблачно. Температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, температура составит 0°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -2°, днем до +13°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +10°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -1°, днем +16°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит -1°, днем +13°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +16°. В воскресенье - ясно, температура -2°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +15°. В воскресенье - ясно, -1°...+15°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - ясно, температура +4°...+9°.

