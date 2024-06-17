По его словам, закон не определил или эти лица сами должны прийти на ВВК, или их надо приглашать.

Украинцам со статусом "ограниченно годный" дали девять месяцев (до 4 февраля 2025 года), чтобы пройти военно-врачебную комиссию и обновить свой статус.

Как рассказал в интервью "Суспільному" адвокат Ярослав Жукровский, закон не определил, должны ли эти лица сами прийти или их надо приглашать. Он добавил, что сознательные придут сами.

"Есть новый перечень болезней, который определяет кто пригоден, кто не пригоден, кто временно пригоден, кто пригоден к службе в тыловых структурах. Так, человек со сколиозом будет признан пригодным для службы в отдельных тыловых структурах. Или человек с легкой умственной отсталостью может, например, проходить службу в ТЦК", - говорит он. Видео дня

Как накажут за нарушение закона?

Как пояснил адвокат, 363 и 364 статьи Уголовного кодекса Украины касаются возможности привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение правил ведения учета, мобилизационного законодательства и уклонение от военной службы.

"Но для того, чтобы доказать имеющийся состав уголовного преступления, надо провести значительное количество работы полицейским. Если взять официальную статистику государственной судебной администрации, то в 2023 году во всех областях Украины было вынесено три или четыре тысячи приговоров. Если разделить на количество дней и районов, то, в среднем, в одном районе выносится один или два приговора об уклонении от военной службы. Много ли это много?" - говорит он.

Человека, который не появляется в ТЦК по повестке, суд может ограничить в праве управления транспортным средством. Впрочем, работнику ТЦК проще применить к этому лицу другие санкции. Классический уклонист не всегда управляет транспортным средством.

Кроме этого, государство ограничило возможность жениться и разводиться без подтверждения пребывания на воинском учете. Но что касается расторжения брака в суде, то там такого требования нет.

В то же время Жукровский отметил, что новый закон имеет не только карательную, но и поощрительную составляющую.

"Людям, которые самостоятельно приходят в ТЦК, законом предоставлена возможность получить мобилизационное распоряжение и повестку на отправку не в этот же день, а через месяц-полтора. Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", - говорит адвокат.

Когда военнообязанный заключает свой первый контракт, ему предоставляют возможность получить 150 тысяч на покупку транспортного средства и погашение первого взноса ипотечного кредита. Правда, первый контракт заключается на пять лет.

"Еще одно новшество: действующие военнослужащие, имеющие инвалидность, могут уволиться с военной службы, даже если ВВК признали их годными. Для этого надо подать рапорт и документы. И командир обязан его уволить. Это - позитив. Потому что многие ребята, которые шли в первые дни полномасштабного вторжения были лицами с инвалидностью", - говорит он.

Война в Украине - мобилизация

Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.

Согласно Конституции Украины, граждане с религиозными убеждениями могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы. Младший юрист практики военного права Диана Скумадчук рассказала, как это работает на практике.

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