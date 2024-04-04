Мужчина настаивал, что является членом религиозной общины, запрещающей брать в руки оружие.

Жителя Львовской области приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации из-за якобы религиозных убеждений. Соответствующий приговор в конце марта вынес Червоноградский городской суд Львовской области.

Отмечается, что летом 2023 года мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Сразу же он получил "боевую" повестку для отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный не явился, таким образом уклонившись от призыва.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину частично признал и пояснил, что действия работников ТЦК были неправомерными. Он отметил, что прошел врачебную комиссию, однако его жалобы на здоровье они не принимали во внимание. Кроме того, мужчина заявил, что он является верующим человеком, и не желает держать оружие в руках, поскольку это запрещает его церковь и религия. Он утверждал, что имеет право на прохождение альтернативной службы. Однако соответствующего заявления не подавал.

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На суде служитель религиозной организации религиозной общины "Агапа" Церкви христиан веры евангельской во Львове заявил, что подсудимый является членом церкви и активно помогает ей. Однако водное крещение принял недавно. По словам служителя, религия, которую он исповедует прямо не запрещает нести военную службу.

Однако согласно ответу на запрос религиозной общины "Агапа", обвиняемый не является членом церкви и водного крещения там не принимал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначил ему 3 года заключения.

Уклонился от мобилизации из-за страха убивать - как наказали жителя Львовской области

Уроженца Нового Роздола Львовской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

В конце сентября 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Военнообязанному выписали "боевую" повестку на отправку в воинскую часть, но он отказался ее получить. Против мужчины было открыто уголовное производство из-за уклонения от призыва по мобилизации.

В суде он объяснил, что уклонился от призыва, поскольку не готов убивать людей.

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