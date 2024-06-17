В Украине на фоне продолжающейся полномасштабной войны продолжается мобилизация граждан в армию. Адвокат Ярослав Жукровский заявил, что военнообязанные сейчас путают два термина - уточнение и обновление данных. Он объяснил, в чем их разница.
"Есть правила организации воинского учета, которые утверждены 30 января 2022 года. Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном - взятие на учет, снятие на учет, снятие с учета и исключение с учета. И вместе с тем имеем новые переходные положения, касающиеся обязанности военнообязанного в течение от 18 мая до 18 июля уточнить персональные данные. Уточнение и обновление - это не одно и то же", - рассказал он "Суспільному".
Сейчас через приложение "Резерв+", ЦНАП или ТЦК военнообязанные могут уточнить некоторые персональные данные: фамилия, имя и отчество; место жительства; номер телефона и номер электронной почты.
"Если военнообязанный не сделает это до 18 июля, то это будет нарушением законодательства, и, вероятно, за это будет предусмотрена административная ответственность", - предупреждает юрист.
В то же время существует еще обновление данных. Закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций данных: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей и прочее.
"Закон говорит, что если военнообязанный разводится, у него рождается ребенок, он меняет место работы, то есть семь дней, чтобы прийти в ТЦК и обновить эти данные", - добавил Жукровский.
Согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, все военнообязанные во время действия военного положения раз в год обязаны проходить медицинскую комиссию на определение степени годности.
Война в Украине - мобилизация
Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.
Согласно Конституции Украины, граждане с религиозными убеждениями могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы. Младший юрист практики военного права Диана Скумадчук рассказала, как это работает на практике.