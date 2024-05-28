Отмечается, что за нарушение правил военного учета предусмотрен многотысячный штраф и не только.

Военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правил военного учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривень.

"В статье 210 КУоАП отмечается, что нарушениями призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета совершенные в особый период влекут наложение штрафов от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 17000 до 25000 тысяч гривен", - цитирует представителя областного ТЦК и СП в Запорожской области Суспильне.

Отмечается, что если военнообязанный не прибывает в ТЦК после получения повестки, то это квалифицируют как нарушение правил военного учета, поэтому составляется протокол об административном нарушении. При этом уточняется, что если военнообязанный уклоняется от получения повестки, то ему грозит штраф – от 17 000 до 25 500 гривень.

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"Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций в особый период размер такого штрафа составляет от 34 000 до 51 000 грн", - объяснили в ТЦК.

Также указано, что если военнообязанный игнорирует мобилизационное распоряжение, то его могут привлечь к уголовной ответственности по 336 статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

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Эксперт рассказал, что не всех отправляют на ВВК. По его словам, военнообязанные, у которых есть отсрочка, на медосмотр не направляются, за исключением контрактников.

Также он отметил, что в Украине начнут присылать повестки по почте. Так, в случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства 17 июля.

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