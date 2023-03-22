Также о подозрении сообщено еще девяти лицам.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, под руководством которого преступная группировка завладела более 500 млн грн средств госпредприятий.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня САП и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Также о подозрении сообщено еще девяти лицам: соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИУ лицу, советнику председателя ФГИУ, двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод", и. о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания", двум владельцам ООО – победителю аукциона на "ОПЗ" и двум лицам – соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).

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Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 2. ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

По данным следствия, с ноября 2019 по март 2020 года председатель ФГИУ якобы создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, предоставление услуг, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договора с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться злоумышленникам", - рассказали в САП.

Правоохранители отмечают, что одновременно председатель ФГИУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации.

Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".

В частности, председатель ФГИУ якобы обеспечил назначение в органы управления "ОПЗ" подконтрольных ему лиц и дальнейшее завладение средствами завода путем установления договорных отношений между предприятием и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья по заниженным ценам.

По данным прокуратуры, в результате таких действий с мая 2020 по октябрь 2021 года "ОПЗ" потерял финансовые ресурсы и получил убытки на сумму 390 млн 970 тыс. 234 грн.

Кроме того, также преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – "ОГХК" – путем умышленного заключения четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Отмечается, что такие действия нанесли "ОГХК" убытков на 118 млн 337 тыс. 425 грн.

"Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 0,5 млрд грн", - добавили в САП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе Фонда госимущества Дмитрии Сенниченко, который возглавлял ФГИУ с сентября 2019 года по февраль 2022 года.

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