Многие люди подкладывают кусок алюминиевой фольги под телевизор: зачем это нужно

Алюминий - это проверенный материал для экранирования электромагнитных помех.

При длительном использовании телевизоры выделяют тепло. Если подложить под них фольгу, между устройством и поверхностью, находящейся снизу, образуется отражающий барьер. Об этом пишет The Economic Times.

Исследование, опубликованное в ScienceDirect, доказывает, что алюминиевая фольга с низким коэффициентом излучения эффективно отражает тепловое излучение, уменьшая передачу тепла на соседние поверхности. Поэтому это простой способ защитить шкаф для телевизора или деревянную полку.

Известно, что деревянные полки и мебель из ламината со временем могут деформироваться, изменить цвет или треснуть под воздействием тепла.

Видео дня

"Лист алюминиевой фольги действует как барьер, отражая тепловое излучение обратно, вместо того чтобы позволить ему поглощаться поверхностью, находящейся снизу. Исследование ScienceDirect, посвященное многослойной отражающей изоляции, показывает, что алюминиевая фольга с коэффициентом излучения всего 0,11 значительно снижает теплопередачу", - добавляют в материале.

Также такое решение может уменьшить электромагнитные помехи вокруг вашей техники. Известно, что телевизоры, маршрутизаторы и устройства для потокового воспроизведения излучают электромагнитные сигналы, которые могут создавать взаимные помехи.

"Алюминий - это проверенный материал для экранирования электромагнитных помех. Рецензируемое исследование, опубликованное в IOPscience, показало, что проводимость и толщина алюминиевой фольги напрямую влияют на ее эффективность в уменьшении электромагнитных помех в широком диапазоне частот", - объясняют в публикации.

Кроме того, фольга значительно облегчает уборку пространства под устройством, ведь под электроникой постоянно скапливается пыль, крошки и мусор.

"Фольга создает гладкую поверхность, которую можно протирать - ее можно очистить за считанные секунды или просто заменить. Не нужно использовать спреи, не придется царапать полку и каждый раз переставлять телевизор. Небольшое практическое преимущество, которое на самом деле имеет большое значение, особенно в гостиных, где устройства интенсивно используются каждый день", - заверили эксперты.

Издание отмечает, что по сравнению с аксессуарами для гаджетов или охлаждающими подкладками алюминиевая фольга стоит недорого и не оставляет повреждений после снятия.

"Для тех, кто хочет поэкспериментировать с простыми способами защиты своей электроники и мебели, это один из наименее рискованных и наименее трудоемких домашних лайфхаков", - подытожили в материале.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты заявили, что воры могут выбрать именно ваш дом по нескольким причинам. Прочные двери могут отпугивать, но они не всегда являются первым элементом, на который обращает внимание взломщик при выборе объекта.

Также специалисты объяснили, действительно ли лимон помогает почистить микроволновую печь. По их словам, такой метод является экологичной альтернативой многим коммерческим средствам для чистки микроволновых печей.

Вас также могут заинтересовать новости: