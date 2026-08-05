В пригороде Одессы россияне убили человека возле укрытия, много раненых

Повреждено более десяти автомобилей, среди пострадавших – женщины и мужчины.

В среду, 5 августа, оккупационная армия РФ атаковала предприятие в пригороде Одессы – недалеко от укрытия погиб человек, по меньшей мере 8 человек пострадали.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, около полудня ВС РФ нанесли удар ракетами "Бандероль" по гражданским объектам. В результате были повреждены как минимум 13 автомобилей.

"В результате атаки на месте погиб 62-летний мужчина. Пострадали еще восемь человек: три женщины в возрасте 46–62 лет и пять мужчин в возрасте 25–50 лет. Семеро человек были госпитализированы в больницу. Начато производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военные преступления, повлекшие гибель человека", – сказала пресс-секретарь.

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Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что автомобили загорелись в результате удара по одному из предприятий в Одесском районе. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС, в результате вражеского удара произошло возгорание легковых автомобилей на стоянке и сухой травы на значительной площади рядом с предприятием. Со стороны ГСЧС были задействованы 34 пожарных и 8 единиц техники.

В соцсетях очевидцы отмечают, что ракета попала "почти в укрытие", где находились люди.

В то же время в правоохранительных органах утверждают, что попадание произошло неподалеку от укрытия.

Российские удары по Одесской области

Как писал УНИАН, накануне, 4 августа, российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что враг цинично нанес ракетный удар по пригороду, по людной зоне возле рынка.

Произошло повреждение гражданской инфраструктуры. Пострадали трое мужчин в возрасте 42, 45 и 81 года. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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