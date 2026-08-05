Футбольные фанаты, а теперь военнослужащие: группа NORD DIVISION посетила легендарную бригаду 'Магура'

В новом выпуске "Фронтовой студии" от "Культурных сил" рэперы, которые редко появляются перед камерами и предпочитают не показывать свои лица, откровенно делятся своими историями. В то же время рэп группы военных NORD DIVISION уже давно стал популярным как среди бойцов ВСУ, так и среди гражданской аудитории.

Когда-то – футбольные фанаты и представители футбольного сообщества, а сейчас – защитники Украины. До полномасштабной войны большинство участников группы вообще не занималось музыкой. Но, начав писать тексты в свободное от боевых заданий время, они создают треки, которые сегодня набирают миллионы прослушиваний.

Их творчество не подлежит цензуре. Это искреннее исповедание, пережитое и реальный боевой опыт – настоящие истории воинов, полные переживаний и испытаний, понятных каждому, кто защищает Украину.

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Группа NORD DIVISION вместе с рэпером Sergio Tacchini (FCK Famous Group) приехали в гости к 47-й бригаде "Магура". В планах музыкального коллектива – написать трек о днях, прожитых вместе с бойцами, и посвятить его подразделению.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр) прошла бои на Запорожском, Авдеевском и Покровском направлениях, а с осени 2024 года выполняет боевые задачи на Сумском и Северо-Слобожанском направлениях. Подразделение отличается мощными экипажами БПЛА и ПВО.

Встретившись с командиром батальона БПЛА с позывным "Хамстер", участники рэп-группы задают провокационные вопросы, которые обычно не принято задавать командиру. Честный и человечный разговор натолкнул их и на собственные воспоминания о боевых миссиях времен начала полномасштабного вторжения.

На полигоне во время тренировок операторов БПЛА участники NORD DIVISION встречают старшего сержанта взвода Батальона беспилотных систем – адъюнкта, пилота, который также начал писать стихи во время войны, чтобы психологически разгрузиться и осмыслить пережитое.

"Я лежал в госпитале после ранения в Роботино, там в меня попал FPV-дрон. В госпитале не было чем заняться вообще. Я начал набрасывать тексты, потому что что-то, наверное, накопилось внутри и некуда было выплеснуть эмоции", – рассказал Адъюнкт. Позже он присоединился к записи трека о 47-й бригаде.

В бригаде участники группы встретили своего старого друга со времен футбола – военнослужащего по прозвищу Сектант, командира взвода артиллерийской аэроразведки. Вместе с ним они отправляются на боевое задание по поражению вражеской техники, параллельно вспоминая свои "махачи" из юности.

Самое интересное ждало ребят на тренировке с международным батальоном колумбийцев: совместная зачистка окопа переросла в рэп-фристайл на поляне и творческую коллаборацию для создания будущего трека "Магура 47".

Этот эпизод "Фронтовой студии" – документальная история о пути участников группы: от футбольного фанатского движения, которое объединило их, научило братству и коллективной ответственности, до службы в армии, когда страна больше всего нуждалась в защите.

И так случилось, что те, кого до войны считали хулиганами, со временем стали моральным ориентиром общества, его совестью и примером для молодого поколения – благодаря своим непоколебимым принципам, убеждениям и ценностям.

Смотрите эпизод NORD DIVISION x 47 ОМБР "МАГУРА" | БРАТАН, ЭТО ВСЁ ПО ПРИКОЛУ | ФРОНТОВАЯ СТУДИЯ | 2-й сезон на канале Cultural Forces Music здесь:

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