Причиной стали многочисленные жалобы на ее деятельность и факты нарушений в работе.

Процесс ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Украине окончательно завершен.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, работу прекратили все 24 территориальных органа ГАСИ, а также закрыто 5 тыс. 420 исполнительных производств по судебным делам.

"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере вследствие противоправных действий ГАСИ могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, которые планировали приобрести жилье", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, сейчас реализуется "масштабная реформа градостроительства", в центре которой - цифровизация документов и автоматизация процессов. Целью является максимальная минимизация человеческого фактора, чтобы участники строительного процесса могли онлайн подать необходимые документы и проверить статус их рассмотрения.

"Параллельно работаем над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. Чтобы к ней имели доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности", - добавил Кубраков.

Отмечается, что все документы Государственной архитектурно-строительной инспекции переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.

Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

Ликвидация государственной архитектурно-строительной инспекции - детали

В марте 2020 г. Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Постановлением №218 был ликвидирован ГАСИ и создан центральный орган исполнительной власти - государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Постановлением №219 было создано еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Государственные органы должны осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность новых органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

В июле 2020 года в Украине стартовал пилотный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.