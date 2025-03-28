Узнайте, можно ли получить штраф за обрезание веток чужого дерева.

Когда на участке растут аварийные или слишком старые растения, это может привести к большой беде. Ранее мы рассказывали, можно ли спилить дерево на своем участке. А что делать, если растение принадлежит соседям? В таком случае действовать законно будет труднее. Но кое-что все же можно сделать.

Мы спросили у эксперта, что делать, если дерево соседа мешает. Правовые моменты эксклюзивно для УНИАН объяснил юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

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Можно ли обрезать ветки деревьев во дворе

По словам юриста, если ветви соседского дерева мешают владельцу другого земельного участка пользоваться своей землей или, к примеру, это влияет как-то на свойства земли, тогда владелец имеет право обрезать это дерево в пределах своего участка. Но желательно не нанести вред дереву, поскольку в таком случае это уже может считаться нанесением вреда соседям.

То есть действует такой принцип - в пределах своего участка владелец может обрезать соседское дерево, но таким образом, чтобы не навредить ни дереву, ни земельному участку соседей.

Что делать, если соседские деревья мешают

Если ветки дерева попадают на ваш земельный участок, то вполне законным шагом будет просто спилить их в адекватных пределах. Если же дерево находится на общей территории (или его ветви выходит на нее) и мешает проходу или проезду, тогда жителями должно быть принято совместное решение о его судьбе - спилить или обрезать. Такое растение после коллегиального решения могут обрезать даже без разрешения владельца участка, но только в том объеме, чтобы оно перестало мешать проходу в пределах места жительства.

Когда нельзя срезать ветки соседского дерева

Как пояснил Сергей Ланкин, ветви соседского дерева нельзя срезать самовольно, если растение находится в Красной книге, относится к культурному наследию или к нему применен особый режим экологической охраны. В последнем случае решение о действиях с ним должна принимать Госэкоинспекция.

Если дерево признано культурным наследием, то решение по обрезке может принимать соответствующий местный орган: в селе - исполнительный комитет сельского совета, а в городе - городская администрация.

Где можно сажать деревья в Украине

По словам эксперта, для частных земельных участков нет правил относительно того, где высаживать деревья. Но владелец может нести ответственность, если на своей территории посадит культуры, которые вредят соседям, например, растения-вредители.

Если высадка какого-то дерева нанесла экологический ущерб соседу или определенному региону, то к человеку может быть предъявлен иск в порядке гражданского судопроизводства с оценкой нанесенного ущерба.

В городах органы местного самоуправления решают, где сажать деревья, с точки зрения благоустройства. Может приниматься решение о высадке определенных видов на конкретной территории.

Будет ли ответственность, если соседское дерево заболело после обрезки

Если после обрезки дерева на общей территории оно начало отмирать, или его действия повлекли другие последствия для экологии, то человека могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях - незаконная вырубка деревьев. Человеку грозит штраф в размере от 510 до 1020 гривен.

Если один сосед со своего участка обрезал чужое дерево и то начало болеть, тогда за такие действия лицо, скорее всего, не удастся привлечь к административной ответственности, поскольку Кодекс Украины об административной ответственности предусматривает ответственность за порубку деревьев в общей лесополосе.

В таком случае нужно оценить нанесенный ущерб (это должен сделать соответствующий эксперт), доказать связь с обрезкой дерева, предъявить претензию соседу и получить свои средства от него добровольно или обратиться в суд, чтобы лицо заставили выплатить деньги.

Обрезкой деревьев и уходом за ними на общей территории должны заниматься специализированные предприятия. Например, в Киеве есть управление зеленых насаждений, в селах и поселках этим занимается исполнительный комитет сельского совета. Именно сотрудники специализированных предприятий уполномочены обрезать деревья на общих территориях.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

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