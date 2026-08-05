Лидер группы 'Ногу свело!' впервые за 15 лет приехал в Киев и попал под обстрел РФ

Во время обстрела музыкант отслеживал информацию о вражеских целях и последствиях ударов.

Лидер известной российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский, который открыто осуждает агрессию РФ против Украины, впервые за более чем 15 лет приехал в Киев и попал под массированную ночную атаку. В своем Instagram артист поделился эмоциональных видеообращением.

"Друзья, мы в Киеве! Будем держать вас в курсе", - написал музыкант в подписи к опубликованному ролику.

На видео он показал, как во время обстрела отслеживал информацию о вражеских целях и последствиях ударов, спускался в укрытие и на ходу учил украинский язык.

Видео дня

"Это мое первое утро в Киеве, первое за лет 15, а то и больше. А вчера была, соответственно, первая ночь. Она не была доброй, была очень серьезная атака и баллистическими ракетами, и дронами", - заявил покровский на видео.

Напомним, Максим Покровский после начала полномасштабного вторжения России в Украину занял открытую антивоенную позицию. Музыкант осудил действия российских властей и заявил, что не может игнорировать происходящее. В России его объявили так называемым "иноагентом".

При этом до 2022 года позиция Покровского по Украине вызывала споры. После оккупации Крыма в 2014 году группа "Ногу свело!" продолжала выступать в России и, по некоторым данным, участвовала в концертах в Крыму. Сам музыкант не делал столь жестких публичных заявлений против российской политики, как после начала полномасштабного вторжения.

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