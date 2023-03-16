22 февраля экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 30 млн долларов убытков.

Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к бывшему министру инфраструктуры Украины меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 997 тыс. 900 гривен. Ранее суд также конфисковал у одного из российских бизнесменов акции украинского банка.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. Отмечается, что срок действия обязанностей - до 16 мая 2023 года включительно, говорится на сайте ведомства.

"На подозреваемого возложены процессуальные обязанности: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, детективу и суду; уведомлять следователя, детектива, прокурора, суд об изменении места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и Киевской области; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда", - говорится в сообщении.

В ВАКС также отметили, что подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем.

Подозрение Пивоварскому - что известно

22 февраля экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 30 млн долларов убытков.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, по которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50).

Напомним, что в 2016 году Пивоварский задекларировал более полумиллиона гривен доходов - около 572,65 тысячи грн в год.

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