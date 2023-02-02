Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов оккупантами.

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, которую организовало руководство Сумской областной военной администрации.

Как сообщают в СБУ, чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов российскими оккупантами, в частности, на восстановление инфраструктуры.

По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством.

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Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, - жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов.

В СБУ сообщили, что для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами.

СБУ установила, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, которые в 2-3 раза превышали рыночные.

"Их приобретение происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". В частности, задокументировано, что во время ремонта одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн грн. На данный момент продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент двое чиновников получили сообщения о подозрении: заместитель председателя Сумской ОВА и временно исполняющий обязанности начальника Департамента капитального строительства ОВА.

"Подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)", - говорится в сообщении.

Хищение средств и коррупция

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали заместителя начальника ОВА Олега Муратова, который требовал у подчиненного 35 тыс. долл. хабар чтобы "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Это производство расследуется в отношении должностных лиц по факту присвоения государственного имущества.

Ранее, 21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и.о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Там добавили, что он будет уволен. Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег.

Также Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Шаповалову Вячеславу и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимира Терещенко. Все они отвечали за заключение контрактов по обеспечению Вооруженных сил средствами защиты.

Кроме этого, в распоряжении СМИ оказалось видео изъятия крупной суммы наличных во время обысков у экс-замминистра обороны Александра Миронюка. В его диване, как утверждает издание УП, которому правоохранители передали соответствующую запись, нашли почти миллион долларов.

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