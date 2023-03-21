Блогеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру Артемию Лебедеву, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщает СБУ.

В спецслужбе напоминают, что Лебедев отснял на территории ЗАЭС заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

Блогеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

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Кроме того, о подозрении сообщено оккупационному главе Запорожской АЭС: "В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера".

Черничук добровольно пошел на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины.

"После захвата Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется "Росатому". На этой "должности" он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоустановлением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Именно он причастен к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

Артемий Лебедев и Украина – что известно о поездке блогера в Энергодар

О своей поездке в оккупированный Энергодар Артемий Лебедев сообщил в июле 2022 года свою аудиторию в Instagram. Кроме того, блогер выложил фотографию с крыши ЗАЭС, заявив, что "любит ср*ть на авторитет".

Лебедев не скрывает своих антиукраинских взглядов. Пользуясь популярностью, блогер продвигал украинофобские нарративы в соцсетях, например осуждал Революцию Достоинства и поддерживал оккупацию Крыма.

В марте 2017 года Лебедеву запретили въезжать в Украину сроком на пять лет. Тогда блогер жаловался на решение СБУ, так как в Украине украинофоб имел свой бизнес и недвижимость.

В январе 2022 года Лебедев попал под санкции СНБО.

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