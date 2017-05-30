"Яндекс" опровергает передачу персональной информации об украинцах российским спецслужбам

Компания "Яндекс" опровергла передачу персональной информации об украинских пользователях российским спецслужбам, в чем ее подозревает Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении российской IT-компании, которое ТСН.ua получил по электронной почте.

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В "Яндексе" уверяют, что ни у сотрудников, ни у руководства украинского подразделения компании не было доступа к персональным данным пользователей.

"Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны. Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные - но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", - заявила компания.

"Яндекс" отмечает, что будет предпринимать "необходимые юридические действия" для защиты своей команды.

Как сообщал УНИАН, Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе 29 мая санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс».

Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.