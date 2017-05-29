Украинский "Яндекс" подозревают в передаче данных пользователей российским спецслужбам - СБУ (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс». Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

"В частности личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях", - сказано в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы, проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.

Эксперты также проанализируют перенаправления трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине заблокировали счета Яндекса. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.