СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе

В киевском и одесском офисах компании "Яндекс.Украина" проводят обыск представители СБУ. Об этом сообщила глава пресс-службы "Яндекса" Ася Мелкумова, передает AIN.UA.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — говорится в сообщении.

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Информацию о том, что СБУ пришла с обыском в украинские представительства "Яндекса" также подтвердила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она отметила, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

18 мая в Украине заблокировали счета Яндекса.