Подготовка к тестированию на должности местных прокуратур сведена на нет - ГПУ
Генпрокуратура Украины закончила служебное расследование возможных нарушений в ходе подготовки к тестированию кандидатов на должности государственных прокуроров.
Об этом сообщается на сайте ГПУ со ссылкой на брифинг и.о. генпрокурора Юрия Севрука.
"Комиссией установлено, что, несмотря на четко регламентированные Генеральным прокурором Украины порядок и сроки, определение конкретных исполнителей и робота по подготовке к тестированию кандидатов на должности работников местных прокуратур практически сведена на нет", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что исполнители подготовки тестовых заданий отбирались не прозрачно, а на основании "устных договоренностей", их профессиональный уровень не известен.
Отмечается, к разработке тестовых заданий не был привлечен ни одно ведущее юридическое высшее учебное заведение Украины, поэтому тестовые задания были крайне низко оценены в Национальной академии прокуратуры Украины (выразили замечания к 22,4% тестовых заданий – к 1171 из 5235 представленных).
"Кроме того, в результате служебного расследования установили, что не были завершены работы по установке модуля онлайн тестирования", - говорится в сообщении.
По результатам служебного расследования, ответственного за вопрос реформирования органов прокуратуры замгенпрокурора Давида Сакварелидзе обязали в самые сжатые сроки принять неотложные меры по ликвидации данных нарушений и привести тестовые задания и порядок проведения тестирования согласно требованиям нормативных актов.
Читайте такжеПо открытому конкурсу на должности местных прокуроров за неделю поступило 748 заявок – Шокин
Как сообщал УНИАН, 7 августа Евросоюз заявил о намерении выделить необходимые средства и предоставить помощь специалистов для проведения всеукраинского конкурса по конкурентному найму председателей и заместителей председателей местных прокуратур.