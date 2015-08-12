Подготовка к тестированию на должности местных прокуратур сведена на нет - ГПУ

Об этом сообщается на сайте ГПУ со ссылкой на брифинг и.о. генпрокурора Юрия Севрука.

"Комиссией установлено, что, несмотря на четко регламентированные Генеральным прокурором Украины порядок и сроки, определение конкретных исполнителей и робота по подготовке к тестированию кандидатов на должности работников местных прокуратур практически сведена на нет", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что исполнители подготовки тестовых заданий отбирались не прозрачно, а на основании "устных договоренностей", их профессиональный уровень не известен.

Отмечается, к разработке тестовых заданий не был привлечен ни одно ведущее юридическое высшее учебное заведение Украины, поэтому тестовые задания были крайне низко оценены в Национальной академии прокуратуры Украины (выразили замечания к 22,4% тестовых заданий – к 1171 из 5235 представленных).

"Кроме того, в результате служебного расследования установили, что не были завершены работы по установке модуля онлайн тестирования", - говорится в сообщении.

По результатам служебного расследования, ответственного за вопрос реформирования органов прокуратуры замгенпрокурора Давида Сакварелидзе обязали в самые сжатые сроки принять неотложные меры по ликвидации данных нарушений и привести тестовые задания и порядок проведения тестирования согласно требованиям нормативных актов.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа Евросоюз заявил о намерении выделить необходимые средства и предоставить помощь специалистов для проведения всеукраинского конкурса по конкурентному найму председателей и заместителей председателей местных прокуратур.