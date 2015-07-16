Шокин уволил подозреваемых во взяточничестве прокуроров

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве напомнили, что по результатам спецоперации 5 июля этого года указанные лица и гражданское лицо были задержаны и уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины (санкция которой предусматривает безальтернативное лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать должности, специальной конфискацией и конфискацией имущества).

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Отмечается, что расследованием уголовного производства по факту совершения указанного преступления занимается управление по расследованию по уголовным производствам относительно работников прокуратуры и информационной безопасности Генеральной прокуратуры Украины, которое подчиняется заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет отдел процессуального руководства по уголовным производствам относительно работников прокуратуры Генеральной прокуратуры, подчиненное заместителю генерального прокурора Виталию Касько.

Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Гражданскому лицу, задержанному вместе с Шапакиным и Корнийцом, - Валерию Гибаленко Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.

Шокин уволил подозреваемых во взяточничестве первого заместителя ГСУ ГПУ и заместителя прокурора Киевской области

Киев. 16 июля. УНИАН. Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Алексея Корнийца.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве напомнили, что по результатам спецоперации 5 июля этого года указанные лица и гражданское лицо были задержаны и уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины (санкция которой предусматривает безальтернативное лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать должности, специальной конфискацией и конфискацией имущества).

Отмечается, что расследованием уголовного производства по факту совершения указанного преступления занимается управление по расследованию по уголовным производствам относительно работников прокуратуры и информационной безопасности Генеральной прокуратуры Украины, которое подчиняется заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет отдел процессуального руководства по уголовным производствам относительно работников прокуратуры Генеральной прокуратуры, подчиненное заместителю генерального прокурора Виталию Касько.

Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Гражданскому лицу, задержанному вместе с Шапакиным и Корнийцом, - Валерию Гибаленко Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.