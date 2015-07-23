Сакварелидзе: Зарплата у прокурора должна быть минимум 2,5 тысячи долларов

Об этом он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

«Она (зарплата – ред.) должна быть адекватной. Для местного прокурора — минимум 2–2,5 тысячи долларов. Чтобы можно было требовать от них тот уровень работы, который сегодня необходим Украине», - сказал Сакварелидзе.

При этом, по его словам, его зарплата на должности заместителя генпрокурора составляет около 6 тысяч гривень. Он подтверждает, что это крайне мало.

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«Речь как раз об этом. В Грузии у нас, во-первых, была мотивация, невероятное чувство самореализации, потому что ты работал и видел результаты. Во-вторых — была хорошая зарплата и бонусная система. То есть ты мог себе позволить нормально жить в государстве, взять ипотечный кредит, отдыхать», - объяснил Сакварелидзе.

Чтобы прожить на украинскую зарплату он сдает в аренду недвижимость в Грузии. «У меня есть недвижимость в Грузии, можно ее сдавать в аренду. Вот так балансирую», - добавил Сакварелидзе.

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе читайте в свежем номере журнала «Новое Время».