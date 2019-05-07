Сезон клещей: как защитить домашних животных от паразитов

Одна из самых грозных и распространенных инфекций, которые переносят клещи - пироплазмоз - нередко приводит к гибели собак, у кошек может вызвать лихорадку и анемию.

Весна - достаточно опасный период для домашних животных, поскольку именно сейчас четвероногих друзей начинают атаковать клещи.

Клещи широко распространены в природе. "Подцепить" паразита можно в лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. Но, чтобы встретить клещей, не обязательно ехать в лес, паразиты водятся в городских парках и просто на газонах. Риски минимальны, только если кот или собака совсем не выходят из дома и не общаются с другими животными.

Клещи являются переносчиками разных инфекций, которыми могут заразиться как животные, так и люди.

У диких и домашних животных клещи паразитируют не только в коже, но и во внутренних органах (например, при генерализованном демодекозе собак). Например, целый ряд клещей приспособились к паразитированию в органах дыхания голубей, попугаев и т.д.

Как защитить животное от клещей

Защищать животное от клещей можно только в теплое время года, поскольку клещи активны, когда температура за окном поднимается выше нуля градусов. Каждую весну ветеринары напоминают о необходимости защитить своих домашних животных от клещей. Но, многие владельцы животных забывают об этом ответственном периоде, вспоминая о проблеме, только когда клещ уже укусил домашнего любимца.

Обязательно осматривайте собаку и кошку после прогулок, так как 100% защиты от клеща нет.

Во время прогулок на собаках короткошерстных пород светлых окрасов можно заметить ползающего клеща и снять его до того, как он прикрепится к коже. Владельцы длинношерстных собак и короткошерстных темных окрасов могут на прогулку брать расческу пуходерку с густыми зубьями и периодически прочесывать собаку, это также поможет вовремя снять клеща.

Голодный клещ темного цвета овально-круглой формы, несколько суженной к голове, размер 3,5- 4,5 мм. Присосавшийся клещ через 2-3 дня выглядит совсем по-другому. Он почти такого же цвета, что и кожа собаки, похож на бородавку размером с небольшую фасолину до 10-12 мм.

Средства защиты от клещей

Основные методы борьбы с клещами - обработка акарицидными препаратами. Ее необходимо проводить с марта по ноябрь ежемесячно.

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В целом средства от клещей делятся на несколько категорий. Первые - средства, которые не обладают репеллентным действием, то есть не отпугивают паразитов, а уничтожают их после прикрепления и начала питания на животном. Вторые - с репеллентным эффектом, то есть они отпугивают клещей. Их использование может предотвратить укус, а значит, и заражение инфекциями, но не уменьшает количество клещей в окружающей среде (в том числе и дома). Нередко в состав этих средств входят растительные экстракты и эфирные масла. Третья категория - универсальные препараты: они и отпугивают паразитов, и убивают их. В состав таких средств обычно входят синтезированные вещества, которые воздействуют на нервную систему клещей.

В магазинах предлагают разные варианты защиты - спреи, шампуни, таблетки, капли, которые наносят на холку животных, и специальные ошейники. Основное действие всех этих препаратов начинается через 5-7 дней, поэтому обрабатывать животное необходимо заранее. А для большей защиты можно комбинировать препараты: капли+ошейник или капли+спрей. Именно такое сочетание будет надежным, так как при попадании под дождь или после мытья действие капель ослабевает.

Ошейник от клещей

Ошейники отталкивающие клещей, являются дополнительным профилактическим средством, их можно использовать, хотя они в основном полезны только для защиты шеи и головы. Ошейник от клещей, больше подойдёт для короткошерстних животных и надеть его нужно так, чтобы между ошейником и шеей собаки было расстояние примерно 2 см. Но если ошейник будет болтаться, он не будет действовать.

Также специальные ошейники в сочетании со спреем будут кстати для животных, которые на протяжении всего клещевого периода находятся в лесной зоне.

Так как ошейник предназначен для длительного ношения, важно, чтоб он был максимально безопасен для животного и непрерывно действовал против клещей. Поэтому очень серьезно отнеситесь к выбору этого средства защиты.

Капли и аэрозоли от клещей

Для длинношерстных собак лучше применять капли, которые подбираются по весу собаки. Важно правильно нанести капли - нужно нанести содержимое тюбика прямо на кожу, хорошо раздвигая шерсть.

Капли хорошо впитываются в кожу и распространяются по подкожной жировой прослойке. Но не стоит выдавливать капли на шерсть, поскольку это не принесет результата. Обычно рекомендуют капать капли в районе холки.

Спрей убивает клещей быстро и эффективно, что обеспечивает достаточную защиту. Аэрозоли могут быть использованы вместе с использованием шампуней и они могут быть полезны, если животное живет значительное время в лесистой местности. Будьте очень осторожны при использовании этого продукта вокруг глаз.

Все средства защиты от клеща применяйте на 2-3 день после мытья собаки, так как должен восстановиться на коже жировой слой. Все противоклещевые препараты, кроме таблеток, не всасываются в кровь, а растворяются в жировой пленке.

Защита от клещей для кошек

В целом, все средства, описанные выше, подходят и для кошек. Но есть одна важная деталь: не все препараты, которые предназначены собакам, можно давать и кошкам. Отдельные препараты для собак могут вызвать серьезное отравление у кошек.

К примеру, для кошек нельзя применять средства защиты с перметрином, так как он опасен для них. Если собака и кошка дружат, кошка может облизать перметрин, поэтому после обработки некоторыми спреями или каплями рекомендуется сутки держать животных в разных помещениях.

В любом случае, перед применением внимательно читайте этикетки, чтобы убедиться, что спрей предназначен для использования на кошках. И не рекомендуется использовать его на каких-либо других животных в доме.

Шампунь от клещей

Шампуни от клещей для кошек или собак содержат ингредиенты с лекарственным веществом, которое, как правило, убивают клещей при контакте.

Это может быть недорогой метод защиты ваших животных во время пика сезона активности клещей. Процесс купания животного необходимо будет повторять каждые две-три недели.

Пироплазмоз собак

Если на теле собаки обнаружен клещ, то его необходимо осторожно удалить или обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Одна из самых грозных и распространенных инфекций - бабезиоз (пироплазмоз) - нередко приводит к гибели собак, у кошек может вызвать лихорадку и анемию. В редких случаях, оказавшись дома, клещ может перебраться с собаки на хозяина и укусить, тогда уже у вас есть риск заразиться клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (боррелиозом).

Cчитается, что заражение собаки пироплазмозом наступает на 2-й день, когда клещ отрыгивает назад ненужную кровь. Инкубационный период при заражении может составлять от 10 до 21 дня. Обнаружили вы клеща или нет - за поведением собаки должен быть постоянный контроль, чтобы не пропустить сроки обращения к ветврачу. Самостоятельно вылечить пироплазмоз невозможно.

При пироплазмозе происходит разрушение эритроцитов и от этого страдают все органы, так как кровь не выполняет свои функции. Поэтому с визитом к врачу лучше не затягивать: заболевание хорошо лечится на ранних стадиях, но при промедлении возможен летальный исход. При своевременном обращении к врачу собаку можно вылечить за 2-3 дня.

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