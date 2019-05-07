Клещи вышли на охоту: как защититься от укусов и правильно удалить клеща (фото, видео)

В Украине ежегодно с укусами клещей в учреждения здравоохранения обращаются в среднем около 20 тысяч людей. "Подцепить" паразита можно в лесах, лесопарках, на садово-огородных участках, а также от животных.

С приходом весны проснулись уже все разновидности клещей. Не все они переносят возбудителей опасных болезней, однако их укусы могут угрожать человеку рядом болезней, среди которых болезнь Лайма, Миямото, клещевой вирусный энцефалит и более сотни других.

Чем можно заразиться от укуса клеща

Клещи переносят около 150 видов инфекций, среди самых опасных - клещевой энцефалит (характеризуется воспалением головного мозга) и боррелиоз (болезнь Лайма). Они очень опасны, так как могут привести к инвалидности и даже смерти.

Симптомы при клещевом энцефалите:

- повышенная температура – до 40°;

- головная боль;

- интоксикация;

- слабость мышц, вялость;

- быстрая утомляемость.

Болезнь Лайма очень опасна, так как может привести смерти от сердечной недостаточности. У больных могут наблюдаться судороги, паралич и другие поражения центральной нервной системы.

Симптомы боррелиоза:

- повышенная температура;

- общее недомогание;

- озноб;

- рвота;

- болезненное место укуса;

- появление на месте укуса клеща синевато-красного кольца;

- увеличенные лимфоузлы;

- непослушание мышц.

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Как защититься от укуса клеща:

- выбирая место для прогулок на природе, отдавайте предпочтению незахламленным и без высокой травы;

- одежду выбирайте с длинными рукавами, желательно светлую (чтобы сразу увидеть клеща) и облегающую;

- не помешает шляпа, которая прикроет голову;

- для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду;

- чтобы отпугать клещей, используйте раствор лаванды или ванили - так вы перебьете запах тела;

- обязательно после прогулки проверьте открытые участки тела и вещи, которые принесли с улицы - в первую очередь сумки и подстилки;

- собираясь в лес или просто на природу, прихватите с собой липкий ролик для чистки - пройдитесь ним после отдыха по телу и по сиденьям в авто.

Что делать, если клещ уже присосался к телу: как удалить клеща

Медики уверяют, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа.

Помните, что самостоятельно удалить клеща в идеале можно, но необходимо иметь специальные приспособления. Поможет в этом так называемая клещедралка или выкручиватель клещей, который можно купить в ветаптеке.

Но лучше сразу обратиться в ближайший травмпункт. Отметим, что клеща нельзя сжимать, раздавливать или прокалывать, ведь возбудители разных болезней могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика.

Удалять клеща нужно пинцетом или спецприспособлением, лучше делать это в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикальными движениями медленно вытаскивать из кожи. Для этого можно использовать и простую нить.

Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости - не переживайте, они неинфекционны. Вы можете еще раз попробовать вытащить его, в случае неудачи обратитесь к врачу.

Место укуса после удаления клеща необходимо обработать антисептиком, если его нет под рукой - промойте водой с простым мылом, не забудьте и о чистоте рук.

В случае возникновения покраснения на коже, немедленно обратитесь к врачу.

Помните, что существует также медицинская защита от клещей – вакцинация в виде курса прививки.