Генсек ОБСЕ признал, что миссия не контролирует границу на Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что примерно 400 километров украинской границы, не контролируется. ОБСЕ контролирует один километр на двух пунктах пропуска.
"То, что мы видим, вызывает беспокойство. И для этого беспокойства есть ряд причин. Прежде всего, учитывая, что нашей первостепенной задачей было помочь в деэскалации конфликта, мы обеспокоены, потому что на самом деле идет эскалация. Мы видели военное оборудование, которое идет в регион во время прекращения огня", - сказал он в среду в Брюсселе журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.
Заньер сообщил, что миссия наблюдателей фиксирует все нарушения, но в своей работе они столкнулись с ограничениями. "Когда мы возвращаемся в Донецк и Луганск, у нас нет свободы передвижения. Мы хотели бы добраться до границы и де-факто у нас нет этой свободы. Мы просим все стороны Минского соглашения выполнить достигнутые договоренности. Мы не сможем помочь, если они не создадут для этого условия. Это одна из проблем", - отметил генсек ОБСЕ, добавив, что есть признаки того, что "может быть более открытая конфронтация".
Он также сообщил, что для мониторинга ситуации используются автомобили и беспилотные самолеты, но и здесь "мы столкнулись с препятствиями и непредвиденными проблемами". "Они сбивают беспилотники из оружия. Мне сообщили, что это не работа любителей", - отметил Заньер.
Генсек констатировал, что миссия работает в "очень сложной ситуации". По его словам, представители миссии также присутствуют на территории Российской Федерации - на двух пропускных пунктах. "Это важно больше с политической точки зрения, чем с практической. Украинская граница, примерно 400 километров, не контролируется. А мы контролируем один километр на двух пунктах пропуска. Мы не можем сказать, что контролируем границу, но у нас есть представление, что именно пересекает границу", - сказал он.
Кроме того, Заньер сообщил, что вскоре в Базеле состоится заседание ОБСЕ на уровне министров, которое будет посвящено Украине.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.
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Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.
Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября в Минске.
Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.
28 октября представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что работы с участием наблюдателей ОБСЕ, украинских и российских офицеров по установлению линии разграничения на отдельных территориях в зоне АТО невозможны из-за постоянных обстрелов террористами.
4 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по представлению президента Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был принят в рамках Минских договоренностей.
6 ноября террористические организации "Донецкая народная республика" и "Луганска народная республика" заявили о намерении предложить "новую редакцию Минского протокола" во время очередного раунда консультаций в Минске, который состоится в конце ноября.