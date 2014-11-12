Генсек ОБСЕ признал, что миссия не контролирует границу на Донбассе

"То, что мы видим, вызывает беспокойство. И для этого беспокойства есть ряд причин. Прежде всего, учитывая, что нашей первостепенной задачей было помочь в деэскалации конфликта, мы обеспокоены, потому что на самом деле идет эскалация. Мы видели военное оборудование, которое идет в регион во время прекращения огня", - сказал он в среду в Брюсселе журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

Заньер сообщил, что миссия наблюдателей фиксирует все нарушения, но в своей работе они столкнулись с ограничениями. "Когда мы возвращаемся в Донецк и Луганск, у нас нет свободы передвижения. Мы хотели бы добраться до границы и де-факто у нас нет этой свободы. Мы просим все стороны Минского соглашения выполнить достигнутые договоренности. Мы не сможем помочь, если они не создадут для этого условия. Это одна из проблем", - отметил генсек ОБСЕ, добавив, что есть признаки того, что "может быть более открытая конфронтация".

Он также сообщил, что для мониторинга ситуации используются автомобили и беспилотные самолеты, но и здесь "мы столкнулись с препятствиями и непредвиденными проблемами". "Они сбивают беспилотники из оружия. Мне сообщили, что это не работа любителей", - отметил Заньер.

Генсек констатировал, что миссия работает в "очень сложной ситуации". По его словам, представители миссии также присутствуют на территории Российской Федерации - на двух пропускных пунктах. "Это важно больше с политической точки зрения, чем с практической. Украинская граница, примерно 400 километров, не контролируется. А мы контролируем один километр на двух пунктах пропуска. Мы не можем сказать, что контролируем границу, но у нас есть представление, что именно пересекает границу", - сказал он.

Кроме того, Заньер сообщил, что вскоре в Базеле состоится заседание ОБСЕ на уровне министров, которое будет посвящено Украине.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

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Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

28 октября представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что работы с участием наблюдателей ОБСЕ, украинских и российских офицеров по установлению линии разграничения на отдельных территориях в зоне АТО невозможны из-за постоянных обстрелов террористами.

4 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по представлению президента Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был принят в рамках Минских договоренностей.

6 ноября террористические организации "Донецкая народная республика" и "Луганска народная республика" заявили о намерении предложить "новую редакцию Минского протокола" во время очередного раунда консультаций в Минске, который состоится в конце ноября.