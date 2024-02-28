В борьбе с вредителями помогут как магазинные, так и народные средства.

В определенный момент жизни почти каждый человек сталкивается с такой проблемой как появление тараканов. Для кого-то она станет актуальной в студенческие годы, кто-то может увидеть непрошенных гостей в новой квартире или доме. К сожалению, в многоэтажках даже идеальная чистота - не залог отсутствия вредителей, так что придется запастись терпением. Давайте выясним, как избавиться от тараканов.

Средства от тараканов - что можно купить в магазине

Первое и, пожалуй, самое быстрое решение для избавления от насекомых - магазинные средства или же инсектициды. Огромной популярностью в наши дни пользуется специальный шприц от тараканов, им можно обработать труднодоступные места, а эффекта хватит на несколько недель.

Также можете приобрести гель от тараканов. Такие профессиональные пасты можно подобрать на любой бюджет. Принцип действия такой же, как и в случае со шприцем. Однако это средство от тараканов можно "растянуть", и хватит его надолго.

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Если нежеланные гости появились, к примеру в вентиляции, куда тяжело долезть, есть еще одно эффективное средство от тараканов - специальные ловушки с липкой поверхностью. Они могут прослужить несколько недель и станут отличной профилактикой, ведь их можно оставить "на всякий пожарный".

Ну и напоследок, есть более радикальные шаги - это дезинфекция от тараканов. Проводить ее должны профессионалы, и желательно в то время, когда дома никого нет, ведь химикаты - вещь довольно серьезная. Это, пожалуй, лучшее средство от тараканов. Этот вариант также станет спасением для общежитий или офисов, но чтобы эффект был заметен, дезинфекция должна быть масштабной. Заранее выберите день, когда все смогут уйти из здания.

Отрава от тараканов - народные средства

Бывает, люди наотрез отказываются иметь дело с химикатами. Но сделать яд от тараканов можно и из вполне безобидных средств.

Начнем с "легкой артиллерии". Вы можете протереть поверхности, где заметили вредителей или их следы, обычным столовым уксусом. Поскольку он имеет резкий запах, не забудьте открыть окна. Отличным методом также станет использование нашатырного спирта. Но к сожалению, полностью избавить вас от нежеланных гостей с первого раза эти средства вряд ли смогут.

Борная кислота от тараканов - рецепт

Самое эффективное средство от тараканов, которое можно положить даже в шкафы с одеждой, можно сделать самому. Уверяем, хватит его надолго. Речь идет об отраве с борной кислотой.

Как работает борная кислота от тараканов? Попадая в организм вредителя, средство начинает разъедать его изнутри. В труднодоступные места (к примеру, на шкаф или в вентиляцию) можно положить специальные пакетики с борной кислотой - они продаются в обычной аптеке.

В средство от тараканов с борной кислотой обязательно нужно добавить что-то съедобное. Давайте приготовим такую отраву:

сварите яйцо (желток должен быть твердым);

разомните остывший желток и добавьте в него 50 грамм борной кислоты;

тщательно перемешайте полученную смесь и скатайте шарики диаметром около 1 сантиметра;

разложите шарики в шкафы и другие места, где заметили тараканов.

Настоятельно рекомендуем не класть средство там, где его по неострожности могут съесть дети или же домашние животные.

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