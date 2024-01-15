Политики пострадавших стран начинают понимать опасность и бьют тревогу.

В Европе обеспокоены распространением на континенте азиатских шершней, которые уничтожают популяцию медоносных пчел. Депутаты Европарламента, представляющие Италию, призвали Еврокомиссию принять меры для противодействия этой угрозе, сообщает The Guardian.

Отмечается, что желтоногие шершни, распространенные в Юго-Восточной Азии, были впервые обнаружены в Европе два десятилетия назад. Сначала они появились во Франции, а затем распространились на соседние страны – Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию и Италию. В последней они вызвали некоторый хаос, когда в 2012 году начали уничтожать местных пчел в северных районах страны.

Поскольку пчелы жизненно важны не только для коммерческого производства меда, но и для поддержания здоровой экосистемы, одиннадцать депутатов Европарламента от Италии требуют от Еврокомиссии разработать "конкретные меры для борьбы с распространением насекомых путем финансирования систем контроля за средства ЕС".

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Как отметил депутат Европарламента Сальваторе Де Мео, азиатский шершень является "прожорливым хищником", который способен убивать до 30 пчел в день. "С 2004 года это привело к значительному сокращению популяции пчел в некоторых странах ЕС", — сказал он.

Считается, что азиатские шершни (vespa velutina) попали в Европу через французский порт Бордо в 2004 году, когда прибыли в контейнере с керамикой, импортированной из Китая. Теперь убытки от распространения этого инвазивного вида стоят французской экономике около 31 млн евро в год. В Португалии производство меда из-за них сократилось на 35% за последние годы.

В Италии насекомые были впервые обнаружены в Лигурии, а затем распространились в Пьемонте, Тоскане, а недавно в Эмилии-Романье и Венето. Общенациональные потери Италии от этого чужака не подсчитаны, но известно, что в регионе Лигурия производство меда сократилось на 50%. Пчеловоды в Тоскане и Венето тоже бьют тревогу.

"Азиатский шершень атакует несколько ульев одновременно. Они убивают пчел с невероятной скоростью, расчленяют их и приносят остатки обратно в собственные гнезда, чтобы кормить своих детенышей", – рассказывает президент Ассоциации пчеловодов региона Венето Микеле Меридио.

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