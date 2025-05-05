Уникальность разработки заключается в том, что электроны пролетают через нее, как пули, сохраняя всю энергию.

Начиная с 1980-х годов, компьютеры постепенно становились меньше, легче и лучше оснащены для хранения и обработки больших объемов данных. Сегодня человечество вплотную приблизилось к физическим ограничениям кремниевых технологий – дальнейшее уменьшение компонентов требует принципиально новых подходов.

Как сообщает Phys.org, именно над этой проблемой трудятся ученые из Университета Майами. Они стремятся создать электрические цепи без применения традиционных металлов и кремния. Вместо этого они используют молекулярные материалы в качестве основы для ключевых компонентов компьютеров – транзисторов, сенсоров и межсоединений внутри микрочипов.

Известно, что специалистам уже удалось разработать самую высокопроводящую органическую молекулу, когда-либо известной науке. Это открытие создает предпосылки для создания более миниатюрных и мощных вычислительных устройств. Примечательно, что новое вещество основано преимущественно на природных элементах, таких как углерод, азот и сера.

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"До сих пор молекулы теряли проводимость с увеличением размера, но наша молекула работает как скоростная магистраль для электронов. Электроны пролетают через нее, как пули, не теряя энергию. Это может стать самым эффективным способом передачи данных в любых материалах", – комментирует Кун Ван, доцент физики в Университете Майами.

Создание и тестирование молекулы заняло более двух лет. Главная особенность разработки заключается в ее стабильности при нормальных условиях и обеспечении рекордной проводимости на больших расстояниях.

Это открытие может стать основой для создания более компактных, доступных и энергоэффективных компьютеров. Кроме того, оно открывает путь к технологиям, невозможным в рамках традиционной кремниевой архитектуры, например, в квантовых вычислениях.

Ранее в этом году Microsoft представила свой первый квантовый процессор Majorana 1. Эта разработка открывает путь к созданию полноценных квантовых компьютеров, способных решать задачи, с которыми не справляются самые мощные суперкомпьютеры.

Как писал УНИАН, уже совсем скоро очки дополненной реальности полностью изменят нашу жизнь. Такое убеждение высказал создатель Фейсбука Марк Цукерберг. Он подчеркнул, что в будущем физический мир и цифровой мир сольются воедино.

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